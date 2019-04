Greva pilotilor SAS afecteaza zborurile spre Suedia, Danemarca si Norvegia Pilotii companiei SAS au declansat o greva pe perioada nedeterminata, iat zboruirle operate spre si dinspre Suedia, Danemarca si Norvegia vor fi afectate.



Ca urmare a multiplelor anulari ale curselor aeriene / zborurilor planificate, se recomanda sa se urmareasca noile date de zbor si posibilitatile de asistenta oferite de compania SAS, accesand pagina oficiala de Internet https://www.flysas.com/en/traffic-information/disruptions/, transmite MAE.



Drepturile pasagerilor de pe cursele aeriene, cetateni europeni, pot fi consultate la adresa web: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm.



