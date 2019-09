Greva pe un aeroport din Amsterdam: Zeci de zboruri au fost anulate sau intarziate Peste 60 de zboruri au fost anulate sau intarziate, luni, la aeroportul Schiphol din Amsterdam, de o greva a personalului de la sol al operatorului aerian KLM, noi actiuni fiind planificate miercuri.



Protestul care a avut loc luni, intre orele 06:00 GMT-08:00 GMT, a avut scopul de a influenta negocierile care au loc intre sindicate si KLM, filiala olandeza a Air France-KLM, referitoare la remuneratii si conditiile de munca, transmite Reuters.



Asociatia sindicala FNV a anuntat ca operatorul aerian nu a reactionat si ca o a doua greva va avea loc la aceleasi ore, miercuri.



Sursa articol si foto: business24.ro

