Grevă pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Zborurile vor fi afectate întreaga săptămână Greva pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Zborurile vor fi afectate intreaga saptamana Peste 60 de zboruri au fost anulate sau intarziate, luni, la aeroportul Schiphol din Amsterdam, de o greva a personalului de la sol al operatorului aerian KLM, noi actiuni fiind planificate și miercuri. Protestul care a avut loc luni, între orele 06:00 GMT-08:00 GMT, a avut scopul de a influenţa negocierile care au loc între sindicate şi KLM, filiala olandeză a Air France-KLM, referitoare la remuneraţii şi condiţiile de muncă, scrie News.ro. Asociaţia sindicală… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

