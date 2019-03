"In 2050 voi veti fi morti, nu noi": tinerii din toata lumea sunt chemati sa manifesteze vineri pentru a cere actiuni ferme in favoarea mediului, un test pentru o mobilizare inedita inspirata de adolescenta Greta Thunberg, scrie miercuri AFP. Pana acum, apelul la mobilizare saptamanala, lansat de activista suedeza, care, din vara, afiseaza in fiecare zi de vineri, in fata Parlamentului din Stockholm, o pancarta cu indemnul la greva in scoli pentru clima, a fost urmat in cateva tari, in special in Belgia si Germania, unde mii de tineri au manifestat. Dar pentru aceasta "greva mondiala pentru viitor"…