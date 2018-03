GREVĂ la un minister! Nu s-au plătit salariile la timp Surse GSP au declarat ca MTS a achiziționat un soft pentru servicii financiare din fonduri nerambursabile, iar acest soft nu funcționeaza. In acest moment MTS nu poate sa faca nicio virare de bani pentru federațiile și instituțiile subordonate. Conform surselor noastre, angajații MTS vor continua cu boicotarea competițiilor sportive. "Ridicatul din umeri, nepasarea și modul incorect și ilegal de relaționare cu organizația sindicala au alimentat tensiunile existente și ne obliga sa recurgem la toate formele de acțiuni sindicale pentru a iniția drumul catre o salarizare decenta și echitabila!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

