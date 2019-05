Stiri pe aceeasi tema

- "Yanis Varoufakis indeplineste conditiile pentru a fi candidat in Germania. Este inscris in Germania, unde dispune de un domiciliu'', potrivit anturajului sau. Legea prevede ca trebuie sa fii cetatean al unei tari din UE si sa locuiesti cel putin sase luni in Germania pentru a fi candidat in aceasta…

- Fostul ministru grec de finante Yanis Varoufakis este candidat la alegerile europene din 26 mai la Berlin, dupa ce, in urma cu patru ani, in 2015, in plina criza in Grecia, el isi incrucisa sabia cu guvernul german, indeosebi cu omologul sau german din acea vreme, Wolfgang Schaeuble, care ii cerea…

- Niciun ferry boat nu a plecat miercuri din portul Pireu, Atena, din cauza unei greve a marinarilor, impiedicand turistii sa viziteze insulele grecesti pe intreaga durata a zilei de 1 mai, transmite AFP, preluat de Agerpres.

- Niciun ferry boat nu a plecat miercuri din portul Pireu, Atena, din cauza unei greve a marinarilor, impiedicand turistii sa viziteze insulele grecesti pe intreaga durata a zilei de 1 mai, transmite...

- Autoritatile din Grecia au lansat miercuri o campanie pentru a incuraja femeile sa candideze la alegerile europene si in acelasi timp catre electorat, caruia i se cere "sa aleaga femei", subreprezentate in politica in Grecia in raport cu media UE, relateaza AFP potrivit Agerpres. Subreprezentarea…

- Autoritatile din Grecia au lansat miercuri o campanie pentru a incuraja femeile sa candideze la alegerile europene si in acelasi timp catre electorat, caruia i se cere ''sa aleaga femei'', subreprezentate in politica in Grecia in raport cu media UE, relateaza AFP. Subreprezentarea femeilor…

- Capul de lista al partidului prezidential la alegerile europene, Nathalie Loiseau, a recunoscut marti "o adevarata prostie" dupa polemica declansata de prezenta ei, in 1984, pe o lista a extremei drepte la alegerile studentesti, relateaza AFP. "Sa te afli pe o lista unde sunt oameni de extrema dreapta,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Europa ne viziteaza si examineaza Cuplul Konig-Jansson si-a consumat runda de consultari cu toate, partile interesate, i-a ascultat pe toti cei care au dorit sa fie ascultati si a plecat promitand ca "raportul va fi…