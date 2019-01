77 DE CUVINTE: Ne iertăm nebuniile?

Eiiiiiii, ce mă fac, am plecat să cumpăr pâine şi am intrat la expoziţia de pictură, nu am rezistat tentaţiei şi au trecut două ore… Sau, cu banii pe care i-am avut la mine pentru a plăti facturi am cumpărat cărţi. Voi fi luat sau luată la rost, să vezi scandal! Şi mi-am adus aminte […] [citeste mai departe]