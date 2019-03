Grevă la France-Presse: se vor desfiinţa mai multe posturi ''Organizatia intersindicala cere personalului AFP din toate categoriile, din intreaga lume si de pe toate undele incetarea lucrului de la 14.00 la 02.00 dimineata'', se arata in decizia aprobata in cvasiunanimitate (patru abtineri si niciun vot impotriva).



Aceasta greva de 12 ore, care ar urma sa perturbe serios serviciile AFP, a fost propusa de organizatia intersindicala inainte de o intalnire cu conducerea agentiei marti dupa-amiaza, consacrata planului de eliminare a 95 de posturi pe parcursul a cinci ani, prezentat anul trecut de Fabrice Fries, directorul general al agentiei.



A…

Sursa articol si foto: rtv.net

