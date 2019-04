Grevă la Electrolux. Oferta făcută de conducerea companiei ”Cu privire la intalnirea pe care am avut-o in cursul zilei de ieri cu liderii de sindicat, dorim sa facem urmatoarele precizari: In aceasta dimineața, liderii de sindicat ne-au informat ca refuza noua noastra propunere salariala. Dorim sa ne exprimam ingrijorarea cu privire la acest raspuns, fiind cel de-al doilea refuz pe care il primim din partea lor la adresa propunerilor noastre salariale. Care este creșterea salariala oferita Care este creșterea salariala oferita Consideram ca pachetul salarial oferit este unul atractiv, avand in vedere și nivelul salarial de pe piața locala: un contract incheiat pe o perioada… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

