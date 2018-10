Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Gorun si-a aratat nemultumirea legata de faptul ca nu toti parlamentarii de Gorj pe care i-a invitat au fost prezenți, luni, la deschirea noului an universitar la Universitatea “Constantin Brancuși” din Targu-Jiu. Presedintele Senatului universitații a taxat, in discursul sau,…

- Invațatorii de la „Nikolaus Lenau” ii așteapta pe elevi in greva japoneza, in prima zi de școala. Sunt furioși pe Ordonanța nr. 9/2018, care a intrat in vigoare in 31 august și le interzice invațatorilor de la clasele cu predare in limbile minoritaților naționale sa mai țina orele de limba romana.…

- Cei 250 de salariați au inceput deja o serie de acțiuni de protest in incercarea de a sensibiliza conducerea Ministerului Justiției de a le rezolva problemele. „Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut anul trecut, in decembrie, o serie de promisiuni chiar aici, la Vaslui, cum ca vor fi platite…

- Aproximativ 200 de angajați ai Penitenciarului Gherla au intrat astazi in greva japoneza, purtand banderole albe pe braț in semn de protest fața de lipsa de interes a autoritaților cu privire la soluționarea problemelor din penitenciare.

- Angajatii Penitenciarului din Targu Jiu au intrat in greva japoneza in aceasta dimineata. O parte a acestora se afla in curtea unitatii si poarta banderole albe. Agentii de penitenciar sunt nemultumiti de politica salariala, respectiv de neplata orelor suplimentare. Protestatarii ...

- Sindicalistii din penitenciare anunta luni calendarul protestelor fata de ceea ce ei numesc "indolenta si incompetenta", Tudorel Toader, si fata de lipsa implicare a Guvernului Romaniei in solutionarea problemelor lor.

- Personalul din unitațile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului din toata țara se afla in greva japoneza in data de 19 iulie 2018, urmand ca saptamana viitoare sa aiba loc acțiuni de pichetari și strangerea de semnaturi pentru greva generala, se ...

- Angajatii din unitatile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului, din toata tara, sunt in greva japoneza joi, urmand ca de saptamana viitoare sa aiba loc actiuni de pichetare si strangerea de semnaturi pentru greva generala, se arata intr-un comunicat al Sindicatul National Sport si Tineret…