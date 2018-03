Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) a anuntat printr-un comunicat de presa ca angajatii Ministerului Tiineretului si Sportului si cei ai Directiilor Judetene pentru Tiineret si Sport si ai Cluburilor Sportive Municpale sunt in greva japoneza vineri si intentioneaza sa participe la un miting…

- Liderii de sindicat din Politia buzoiana vor forma o delegatie numeroasa pentru a participa la mitingul de protest, care va fi organizat in București, pe data de 24 martie. Plecarea din Buzau se va face de la ora 07.30, de la Dragaica, pentru a ajunge la mitingul programat sa inceapa la ora 09:00. Polițiștii…

- Surse GSP au declarat ca MTS a achiziționat un soft pentru servicii financiare din fonduri nerambursabile, iar acest soft nu funcționeaza. In acest moment MTS nu poate sa faca nicio virare de bani pentru federațiile și instituțiile subordonate. Conform surselor noastre, angajații MTS vor continua…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a purtat, marti, 13 martie, o alta serie de discutii cu sindicalistii pe baza regulamentului de sporuri, precizand ca acestea vor ramane plafonate la 30%, dar ca se vor gasi solutii, chiar daca sindicalistii au anuntat ca nu vor renunta la proteste. „Inca negociem,…

- Federatia Sindicala Hipocrat anunta marti deschiderea conflictului de munca, amenintand cu intrarea in greva generala pe perioada nedeterminata. Medicii sindicalisti auza aplicarea in mod discriminatoriu a legii salarizarii in domeniul medical. „Suntem profund nemultumiti de modul de dialogare…

- Sanitas, cea mai puternica organizatie sindicala din sectorul sanitar, a hotarat, luni, ca medicii si angajatii din sistemul sanitar afiliati sa declanseze greva generala dupa Pasti, ei fiind nemultumiti de faptul ca majorarile salariale intre 70% si 170% anuntate de Ministerul Sanatatii incepand cu…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de...

- Ordonanta care a mai carpit Legea Salarizarii a trecut luni de Parlament, insa cei vizati de ea sunt departe de a fi multumiti. In ce priveste sanatatea, sindicalistii au avut numeroase amendamente si au sperat sa le fie adoptate si preluate de parlamentari, insa nu majoritatea le-au fost respinse.…

- Maririle salariale ale medicilor ar putea sa fie doar pe hartie. Sindicalistii din Sanatate ameninta cu proteste, dupa ce calculele lor demonstreaza ca majorarile promise de guvernanti sunt, de fapt, de cateva zeci de lei. Liderii sindicatelor cred ca nu sunt bani in sistem si ca veniturile nu vor creste,…

- Sindicaliștii OTL anunța ca joi, 22 februarie, incepand cu ora 13:00, vor intra in greva de avertisment in cazul in care la ședința de mediere de miercuri nu vor cadea de acord cu conducerea societații.

- Sindicalistii din Educatie ameninta cu greva, daca problemele salariale nu se rezolva in cel mai scurt timp. O delegatie a angajatilor din invatamant a mers in aceasta dimineata la Ministerul Educatiei si a cerut o intalnire cu ministrul Valentin Popa. Oamenii spun ca au ajuns la capatul rabdarii…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelorvineri vor merge la Ministerul Justitiei, vineri, la ora 10.00, cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader, solicitand rezolvarea urgenta a problemelor legate de conditiile de lucru improprii, de deficitul…

- Implinirea a 85 de ani de la greva din București, din 1933, va fi comemorata in București printr-un miting al sindicatelor din caile ferate. Se anunța deja fricțiuni puternice intre sindicaliști și autoritați. Angajaților CFR care ar dori sa participe li s-a interzis sa-și ia concedii sau zile libere…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca vineri vor merge la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader.

- Majorarile de salarii promise de guvernanti sunt in realitate mult mai mici, din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat, scrie Digi 24. In aceasta situatie sunt politistii si profesorii. Cei din urma ameninta cu greva. Cei mai afectati sunt programatorii, salariul lor fiind cu 7 mai…

- La ora actuala, Administratia Nationala “Apele Romane” (ANAR) este in pragul imploziei din cauza managementului dezastruos praticat de tripleta ALDE de la conducere: Victor Sandu - director general, Dorel Marcel Dume si Gheorghe Constantin Rusu directori adjuncți....

- Sindicalistii din invatamant ameninta cu proteste, nemultumiti de salarii, de reducerea de posturi din mai multe scoli si de comasarea claselor, acuzand discriminarea personalului din educatie prin neacordarea unor sporuri. Reprezentanții Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) Salaj susțin…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor au protestat, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie. &Ic...

- Sindicalistii din Educatie ii acuza pe guvernanti ca nu si-au indeplinit obligatiile pe care si le-au asumat anul trecut si ameninta cu greva generala. In aceeasi situatie sunt si grefierii, care reclama ca le scad salariile. Politistii se pare ca sunt cei mai rasfatati, acestia fiind anuntati ca vor…

- Grefierii de la instanțele și parchetele din Timișoara sunt, astazi, in greva japoneza – banderole albe pe mana fara a intrerupe lucrul. ”Principalul motiv de nemulțumire il constituie faptul ca, in urma transferului contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat, grefierii cu vechime mai…

- Grefierii sunt extrem de nemultumiti deoarece vor avea de suferit cei cu vechime mai mare de 15 ani. Potrivit noilor modificari fiscale, le vor scadea cu pana la 500 de lei, in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. De asemenea, grefierii atrag atentia asupra volumului…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti a intrat joi in greva japoneza, protestand fata de modul de calcul al drepturilor de natura salariala incepand cu data de 1 ianuarie 2018, amenintand cu intreruperea temporara a activitatii, daca nu se rezolva problemele…

- Astazi Sindicatul Apelor Romane a declarat greva japoneza in toata țara. Și angajații direcției SGA BN se numara printre cei care vor protesta silențios impotriva incalcarii contractului colectiv de munca și salarizarea nedreapta. ”Ne punem increderea in noul ministru al Apelor” spun aceștia.

- Federatia Sindicatelor din Administratie Bucuresti Romania sustine ca directorii generali ai administratiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sunt supusi presiunilor pentru a-si convinge angajatii sa demisioneze din aceste institutii si sa isi dea acordul pentru a…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 20 ianuarie 2018 si conditii de participare la concurs: *Directia…

- Deputatii greci au adoptat luni un nou set de reforme solicitate de creditorii tarii, in special o restrictie la dreptul la greva, in ciuda protestelor care au provocat ambuteiaje enorme in Atena, scrie AFP.

- Angajatii de la Ford Craiova au inceput demersurile pentru declansarea conflictului de munca. Salariatii cer salarii mai mari fata de cat le-a oferit conducerea companiei. O alta nemultumire a sindicalistilor este legata si de expirarea contractului colectiv de munca la finalul anului trecut.…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate „Univers“ a formulat o serie de solicitari conducerii Complexului Energetic Oltenia (CEO) cu privire la prevederea in bugetul de venituri si cheltuieli pe acest an a unor majorari salariale.

- Sindicalistii din invatamant atrag atentia ca sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Acestia spun ca nu mai pot tolera situatia in care inca avem multe scoli ...