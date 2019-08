Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, ca, in conformitate cu informatiile publicate in mass-media locale, vineri va incepe o greva generala pe aeroportul El-Prat din Barcelona. Protestul este derulat de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania, ca, in conformitate cu informatiile publicate in mass-media locala, in data de 9 august 2019, se va declansa o greva generala pe aeroportul El-Prat din Barcelona.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza pe cei care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) luni, pentru zonele: insula Samos; insula Kos; insula Rhodos; sinsula Saria; insula Carpathos; estul insulei Creta. „Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta "surprinderea si dezamagirea" pentru modul in care premierul bulgar, Boiko Borisov, s-a referit la turistii romani despre care a spus, potrivit presei, ca ar aduce pesta porcina in tara sa.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza Aeroportul El Prat - Barcelona ca, in perioada 27 - 28 iulie, activitatea pe aeroport va fi afectata din cauza grevei personalului de "handling" asigurat de IBERIA. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, informatiile…