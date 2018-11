Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii de la Metrou anunta, joi, ca au stabilit ca incepand cu ziua de miercuri, 21 noiembrie, sa declanseze greva generala pe perioada nedeterminata, intre orele 4:00 – 16:00, subliniind ca spera sa fie dezamorsat conflictul colectiv de munca pentru a evita neplacerile calatorilor. „In urma…

- Din cauza ca n-au obtinut majorarile salariale dorite nici in urma grevei de avertisment de joi dimineata, salariatii de la metrou sa pregatesc sa blocheze transportul prin subteran, incepand de luni. Presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM), Ion Radoi a declarat pentru Ziare.com…

- Conducerea Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM) a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca organizarea grevei a fost decisa in urma intrunirii in sedinta extraordinara a Consiliului general al Uniunii, iar peste 90 la suta dintre salariatii Metrorex si-au exprimat anterior optiunea pentru…

- Joi dimineatE, timp de douE ore, niciun tren de metrou nu va circula in CapitalE. Este vorba de intervalul orar cuprins intre 04:00 xi 06:00. Dexi sunt multi bucurexteni care folosesc acest mijloc de transport in comun la primele ore ale diminetii, decizia a fost luatE din cauza unei greve declanxate…

- Ion Radoi, presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou, a declarat ca nu au ajuns la ințelegere cu METROREX și nu exclud o greva generala daca negocierile privind contractul colectiv eșueaza, acesta subliniind ca in prima faza vor avea greva de avertisment care sa nu afecteze calatorii.„Trebuie…

- Sindicatele de la Metrou ar putea intra in greva generala in perioada 10 – 15 noiembrie, in cazul in care negocierile privind noul contract colectiv de munca vor esua, a anuntat vineri liderul sindicatului Ion Radoi.

- Peste 250 de sindicalisti si reprezentanti ai comerciantilor de la metrou au solicitat, marti, in cadrul unui protest, demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, precum si a directorului general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, amenintand, in acelasi timp, cu declansarea grevei generale daca problemele…