- La ora 6.00 s-a incheiat greva de avertisment de la metrou. Angajații Metrorex au protestat intre orele 4.00 si 6.00, nemultumiti de salarii. Timp de o ora, calatorii au fost nevoiti sa caute alte modalitati de deplasare prin oras.

- Ion Radoi, președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM), a declarat pentru MEDIAFAX, joi, ca angajații Metrorex și-au reluat activitatea, trenurile de metrou circula normal și n-au fost incidente in timpul grevei de avertisment din aceasta dimineața. La ora transmiterii știrii, sindicaliștii…

- Conducerea Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM) a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca organizarea grevei a fost decisa in urma intrunirii in sedinta extraordinara a Consiliului general al Uniunii, iar peste 90 la suta dintre salariatii Metrorex si-au exprimat anterior optiunea pentru…

- Ministrul transporturilor, Lucian Sova, despre greva de la metrou Ministrul transporturilor, Lucian Sova, a declarat în aceasta seara ca greva de avertisment anuntata pentru mâine la metrou nu este pentru bunastarea muncitorilor Metrorex. El spune ca se doreste conservarea privilegiilor…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, afirma ca greva anuntata pentru joi a angajatilor de la metrou nu este "pentru bunastarea muncitorilor de la Metrorex, aceasta greva este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comerciantii din statiile de metrou". "Metroul Bucuresti…

- Peste 250 de sindicalisti si reprezentanti ai comerciantilor de la metrou au solicitat, marti, in cadrul unui protest, demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, precum si a directorului general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, amenintand cu...

- Siguranta calatorilor cu metroul este in pericol, intrucat Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul ia in calcul o noua greva generala daca problemele nu se rezolva, a declarat luni Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM). Aproximativ 300 de salariaţi ai Metrorex…