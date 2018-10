Stiri pe aceeasi tema

- Greva generala în transporturi. De astazi de la prânz, autocarele și microbuzele care fac legatura între județe ramân în autogari. Aproape un milion de calatori vor fi afectați, informeaza Realitatea TV

- „In conditiile in care Guvernul Romaniei nu si-a onorat obligatia asumata prin Acordul incheiat de a negocia si semna Contractul colectiv de munca la nivel de sector Sanatate iar salariatii din sistemul sanitar sunt afectati de cateva anomalii legislative, Federatia „Solidaritatea Sanitara” anunta declansarea…

- Se pregatește greva generala la Filarmonica Banatul, iar conflictul de aici va ajunge și la Comisia Europeana. Primul pas a fost facut vineri seara și, daca intr-o saptamana nu va fi semnat contractul colectiv de munca, Capitala Culturala Europeana a anului 2021 se va putea „lauda” cu o situație incredibila.…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca nu crede ca Liviu Dragnea a fost chemat la Parchetul General "ca sa se vada daca a fost o lovitura de stat", pentru ca este evident ca nu a fost vorba de lovitura de stat, ci pentru ca "toate datele arata ca a fost o actiune premeditata si executata de catre ministrul…

- Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor a hotarat marti ca pe 12 septembrie sa fie invitata la audieri in cadrul Comisiei directorul Editurii Pedagogice, Maria Mihaela Nistor. Audierea are loc pe tema greselilor din noile manuale scolar, a anuntat deputatul PMP, Robert Turcescu.

- Peste 250 de sindicalisti si reprezentanti ai comerciantilor de la metrou au solicitat, marti, in cadrul unui protest, demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, precum si a directorului general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, amenintand, in acelasi timp, cu declansarea grevei generale daca problemele…

- Angajatii din Tineret si Sport au intrat, vineri, in greva de avertisment, nemultumiti de salariile pe care le primesc. Ei au incetat activitatea la ora 10.00 si protesteaza in fata institutiilor din Capitala si din tara, pana la ora 12.00. Sindicalistii spun ca in 8 august este programata o greva generala,…

- "Sindicatul National Sport si Tineret protesteaza in numele a peste 3.500 de salariati din Sport si Tineret care s-au saturat sa fie bataia de joc a conducerii ministerului. Astazi, in urma aplicarii prevederilor Legii salarizarii 153/2017, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, functie,…