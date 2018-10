Stiri pe aceeasi tema

- Palestinienii organizeaza luni o greva generala, in semn de protest fata de controversata lege votata in iulie, care defineste Israelul ca 'statul natiune al poporului evreu', relateaza AFP preluata de Agerpres. In Cisiordania ocupata, in Fasia Gaza si in Ierusalimul de Est, partea palestiniana…

- Eurovision 2019 - Peste o suta de artisti din intreaga lume, printre care cantaretul britanic Roger Waters sau regizorul Ken Loach, au publicat o scrisoare deschisa in care cer boicotarea editiei de anul viitor a concursului Eurovision care se desfasoara in Israel, 'pana cand palestinienii vor avea…

- Aviatia a vizat 12 baze "teroriste" ale miscarii islamiste palestiniene Hamas, care controleaza enclava armatei israeliene. Cel putin doi palestinieni au fost raniti, a indicat ministerul Sanatatii din Gaza.Cu cateva ore mai inainte, 36 de rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre sudul…

- Turcia a criticat joi legea adoptata de parlamentul israelian care defineste Israelul ca fiind "statul-natiune al poporului evreu", formula care, potrivit Ankarei, incalca principiile dreptului universal, transmit AFP si dpa.Legea adoptata joi de deputatii israelieni incalca de asemenea "drepturile…

- Parlamentul israelian a adoptat joi un proiect de lege care defineste Israelul drept ''statul-natiune al poporului evreu'', document in care un controversat articol ce prevede rezervarea de noi localitati pentru evrei a fost modificat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Textul documentului, adoptat…

