- Numarul grevistilor care se afla in prezent in greva foamei in fata sediului Complexului Energetic Oltenia a ajuns la 5. Aceștia au recurs la aceasta forma de protest pentru a se solidariza cu minerii care au blocat activitatea in toate carierele si care cer cresteri salariale. In total, in fata Complexului…

- Doi salariati de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) au intrat in greva foamei in aceasta dimineata in fata sediului companiei din municipiul Targu Jiu. Este vorba de Manu Tomescu, lider de sindicat la termocentrala Rovinari si Nicolae Calota, lacatus mecanic la aceeasi unitate.

- Vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, angajat al Complexului Energetic Oltenia (CEO), a intrat, marti dimineata, in greva foamei in fata sediului companiei din Targu-Jiu, in semn de solidaritate cu miile de mineri care protesteaza in cariere din judet. Potrivit…

- Manu Tomescu, lider de sindicat in Termocentrala Rovinari, a intrat in aceasta dimineața in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia, din Targu Jiu. Sindicalistul a declarat ca s-a solidarizat in aceast fel cu minerii care protesteaza in cariere, ...

- Un angajat al Compelxului Energetic Oltenia, Dumitru Alin Luca, se afla in greva foamei in fata sediului companiei, din Targu Jiu. Barbatul a mers ieri pe jos 32 de kilometri de la Farcasesti si a ajuns la Targu Jiu pentru ...

- Zeci de salariati ai combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea au intrat, miercuri, in greva foamei, ei cerand respectarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca in cazul...

- 50 de taximetriști au intrat in greva foamei de luni dimineața, organizand un protest in fața Primariei Capitalei. Oamenii susțin ca au ramas fara loc de munca dupa ce autorizațiile de transport persoane in regim de taxi nu le-au mai fost reinnoite, prin decizia Municipalitații. Oamenii acuza ca deși…

- Incepand cu joi 18 octombrie 2018, inceteaza greva salariatilor din SC AITT si se vor relua cursele pe toate traseele licentiate, conform orarelor afisate in statii, potrivit Sindicatului Vlaahia.