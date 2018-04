Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar din Franta este afectat de o greva de amploare, care va dura aproximativ trei luni, potrivit sindicalistilor SNCF, care protesteaza impotriva reformelor in domeniul muncii implementate de administratia Emmanuel Macron, relateaza site-ul BBC News.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca marti, 3 aprilie, va debuta o greva de amploare si, cel mai probabil, de lunga durata in transportul feroviar si la compania aeriana Air France. Potrivit unei atentionari…

- Dupa mai multe zile de mobilizari cu succes limitat, greva lucratorilor din sectorul feroviar a ajuns in fata protestelor de durata, cu incetarea lucrului timp de doua zile din cinci, si reprezinta cea mai importanta provocare cu care se confrunta presedintele Emmanuel Macron de al venirea sa la putere…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Bolnavii de epilepsie din Romania refuza, in mare parte, sa apeleze la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate – CNAS. Dorința acestora ar fi provocata de lipsa de toleranța și ințelegere a societații.

- Teo Trandafir radia de fericire pe data de 2 iunie 2012, cand si-a unit destinul cu iubitul ei, Constantin Iosef, pe care il cunoscuse, de Sarbatorile de Iarna, pe Facebook. Din pacate, mariajul avea sa ia sfarsit dupa doar cateva luni, fostul jucator de rugby parasindu-si sotia chiar inainte de…

- Victimele poloneze din Al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei 543 de miliarde de dolari (440 miliarde de euro) cu titlul de despagubiri individuale, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful unei comisii parlamentare desemnate sa estimeze despagubirile solicitate de Varsovia.…

- Ministerul Economiei a anuntat ca a finalizat negocierile cu Damen Shipyards Group, compania urmand sa cesioneze actiuni, gratuit, catre Santierul Naval 2 Mai S.A. Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate in seara zilei de…

- Franta va fi paralizata astazi de o serie de greve de amploare, functionarii publici urmand sa protesteze fata de reformele economice anuntate de presedintele Macron. Traficul feroviar, aerian si cu metroul vor fi perturbate de proteste, dupa cum scrie presa franceza.

- Guvernul a decis astazi, printr-un Memorandum, stabilirea unui mecanism de crestere a competitivitații companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publica. Astfel, mecanismul instituit cuprinde un set de masuri in vederea promovarii concurenței intre…

- ADVERTORIAL POLITIC Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Datele oficiale, certe, arata ca cifra ar fi fost si mai mare daca guvernul tehnocrat…

- Gica Hagi a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de acum incolo nu va mai refuza propunerile venite din strainatate. “Cred ca de acum incolo nu o sa refuz. Nu mai conteaza ce am refuzat, ca nu a fost doar una, sunt mai multe. Au fost si propuneri de echipa nationala care participa…

- Dragnea, despre sustinerea la prezidentiale a unui candidat din afara partidului: "Ditamai PSD-ul? Ce naiba” Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este putin probabil ca ”ditamai PSD-ul” sa sustina un candidat din afara partidului pentru alegerile prezidentiale.…

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- Curtea Suprema a Irlandei a autorizat miercuri sa se organizeze un referendum pe tema unei relaxari a legislatiei cu privire la avort, iar consultarea ar urma sa aiba loc la sfarsitul lui mai, relateaza Reuters. Sesizata de Guvern, cea mai inalta jurisdictie irlandeza a precizat ca copiii care urmeaza…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Motivare incendiara in decizia CCR prin care s-au analizat obiectiile de neconstitutionalitate formulate la modificarile Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia motivata a fost publicata, marti 27 februarie 2018, si poate transa discutiile despre obligativitatea presedintelui…

- "Partidele politice și-au facut niște obligații in campania electorala. Acum trebuie sa dea posturi tuturor lipitorilor de afișe, ca sa nu moara de foame. Statul este mama tuturor raniților. Sa nu credeți ca la stat se inghesuie niște luminați, salariati care sa fie in masura sa genereze competența…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European a confirmat ca in timpul discutiei pe care Donald Tusk a avut-o la Bruxelles cu premierul Dancila, oficialul european a ridicat problema justitiei. Cu toate acestea, in comunicatul de presa transmis Guvernul nu a precizat acest lucru, noteaza…

- BUCURESTI, 22 feb — Sputnik, Doina Crainic. Orice concediere trebuie sa aiba la baza un motiv real și serios. Angajatorul poate invoca mai multe motive pentru a înceta contractul de munca al angajatului. Angajatorul poate iniția o procedura de concediere împotriva unui…

- Simone Inzaghi și-a facut lista cu jucatorii care vor incerca sa intoarca scorul din tur și sa califice Lazio in aceasta seara. Ștefan Radu, care nu a evoluat in meciul tur, nu a fost pus pe lista UEFA.

- Guvernul francez a prezentat in sedinta de miercuri un proiect de lege controversat in materie de azil si imigratie, transmite AFP. Proiectul, care prevede in special prelungirea duratei detentiei administrative si reducerea la sase luni a termenului de examinare a cererilor de azil, urmeaza sa fie…

- Guvernul francez a prezentat in sedinta de miercuri un proiect de lege controversat in materie de azil si imigratie, transmite AFP. Proiectul, care prevede in special prelungirea duratei detentiei administrative si reducerea la sase luni a termenului de examinare a cererilor de azil, urmeaza…

- Datoria publica spaniola a crescut in decembrie cu 5,9 miliarde de euro, ajungand la sfarsitul lui 2017 la nivelul de 1.144 miliarde de euro, echivalentul a 98,09% din PIB, arata datele Bancii Centr...

- Datoriile companiei SNCF Reseau au atins deja valoarea de 45 de miliarde de euro si se estimeaza ca vor ajunge la 50 miliarde euro pana la sfarsitul acestui an, impunandu-se luarea de urgenta a unor masuri prec um inchiderea unor linii secundare neperformante si reducerea numarului de angajati. Nemultumite,…

- Problema salariilor profesorilor pare ca nu isi gaseste rezolvare, asa ca am realizat un sondaj in randul dascalilor pentru a le afla parerea. Conform sondajului realizat de Portal Invatamant, doar 13% dintre profesori sunt convinsi ca vor avea salarii mai mari in 2018. 30% dintre ei au raspuns cu "Nu,…

- Francezii au formidabilele trenuri TGV, insa lucrurile sunt departe de a fi ideale pe caile ferate. Un raport mult-asteptat intocmit de un fost sef al Air France-KLM cere un "tratament de soc" pentru a repara multe dintre problemele uriasei companii SNCF. Raportul spune ca au fiost neglijate liniile…

- Au mai ramas trei zile pana la alegerile de la handbal, iar ProSport continua seria prezentarii candidatilor. Dupa de am stat de vorba, in ordine, cu Robert Licu, Narcisa Lecusanu, Alexandru Dedu (toti trei vizeaza functia de vicepresedinte) si Daniel Georgescu (candidat pentru functia de vicepresedinte),…

- Irakul are nevoie de 100 de miliarde de dolari (81 de miliarde de euro) pentru finantarea proiectelor de reconstruire a infrastructurii distruse de razboi, anunta Guvernul de la Bagdad, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- Soferilor le este interzis sa foloseasca telefoanele mobile in timp ce se afla la volan, chiar daca masina este oprita, a decis o instanta din Franta potrivit presei locale. Amenda pentru incalcarea acestei decizii este de 135 de euro. Potrivit publicatiei The Local, citata de Mediafax , conducatorilor…

- Modul in care Laura Codruța Kovesi incearca sa scape de raspunderea prescrierii unor fapte din dosarul Microsoft și sa arunce totul in carca procuroarei Mihaela Iorga Morar este in totala contradicție cu desfașurarea reala a evenimentelor. Așa cum le-am reconstituit pe parcursul documentarii.

- Guvernul doreste sa fie in continuare partener cu marile companii, dar legea romaneasca va fi intotdeauna respectata, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. Mai exact, premierul a facut referire la cazul companiei petroliere Chevron care, recent, a fost obligata de o instanta internationala la plata…

- 'In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari cu clienti din 53 de tari', a declarat directorul general de la Rosoboronexport, Alexander Mikheev, potrivit caruia aceste rezultate ii permit Rusiei sa isi mentina pozitia dominanta pe piata mondiala a armamentului.…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, alaturi de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au trimis in aceasta dimineata o scrisoare catre presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, in scrisoare, cei doi vorbesc despre procedurile parlamentare care sunt puse in aplicare…

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, le-a spus celor mai importanti oameni de afaceri ca votul din 2016 privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana costa anual economia britanica zece miliarde de lire sterline, a informat publicatia Times, transmite Reuters. Carney a fost…

- „Voi face ajustari salariale acolo unde va fi cazul. Acum sunt foarte hotarat ca, de la 1 februarie, salariile catorva persoane din Direcția de Urbanism sa fie diminuate. Sunt unii care iși fac datoria și nu este motiv sa aiba salarii mai mici. Vom monitoriza cand vin angajații Primariei…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la 1,1 miliarde…

- Consilierii Municipali din Capitala de Nord au decis ca referendumul de revocare a primarului de Balți, Renato Usatîi, sa aiba loc pe data de 4 martie 2018 scrie DESCHIDE.MD. Amintim ca 27 de consilieri municipali de la Balți au votat unanim, pe 3 ianuarie 2018, pentru inițierea referendumului…

- Politologul Andrei Țaranu a declarat, la ”Interviurile Libertatea Live”, ca președintele Klaus Iohannis se concentreaza pe caștigarea celui de-al doilea mandat, drept pentru care este permanent pregatit pentru coabitarea cu PSD. ”Depinde ce iși dorește președintele Iohannis. Sa fie un președinte-jucator,…

- Traficul rutier pe o autostrada din nord-vestul Franței va fi blocat timp de doua luni pentru a permite inmulțirea unor specii de broaste.Drumul, care trece printr-o zona naturala protejata, va fi inchis intre15 ianuarie si 15 martie.

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Tranzactia prin care olandezii de la Damen urmau sa preia 51% din actiunile Daewoo la santierul naval din Mangalia, aprobata anul trecut de Consiliul Concurentei, este “in aer” dat fiind ca statul inca analizeaza tranzactia si se gandeste sa isi exercite dreptul de preemtiune, decizie amanata pana…

- Guvernul a promovat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemtiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vrea sa-l vanda. Problema este ca acest drept…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se va intalni cu președintele CEDO, Guido Raimondi, in data de 16 ianuarie, potrivit unui anunț publicat marți seara pe pagina de Facebook a ministrului. Discuțiilor vor viza hotararea pilot cu privire la condițiile din penitenciare și masurile care urmeaza sa…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.”Dupa…

- Datoria globala a atins un prag critic de 233 de mii de miliarde in cel de-al treilea trimestru al anului 2017, in crestere cu 16 mii de miliarde fata de sfarsitul anului 2016, potrivit unei analize realizate de Institutul Finantelor Internationale (IIF), potrivit Bloomberg. Datoria gospodariilor…

- Cele mai mari companii producatoare de cipuri si software, inclusiv Intel si Microsoft, se confrunta cu vulnerabilitati care fac ca un numar enorm de computere si smartphone-uri sa fie vulnerabile la hacking si reduceri ale performantei, scrie Bloomberg.