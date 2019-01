APROAPE FINALIZATA. . . La cel mai mare agent economic din județul Vaslui, SC Rulmenți SA Barlad, s-a incheiat greva spontana, inceputa vinerea trecuta. Conducerea Sindicatului „Rulmentul” a anunțat ca patronii turci au acceptat, dupa mai multe refuzuri, sa acorde muncitorilor cate 280 de lei la salariu, in plus, in doua etape. Muncitorii insa nu [...]