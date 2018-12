Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a acuzat, joi, sindicatul condus de Ioan Radoi ca a santajat conducerea Metrorex pentru a obtine cresteri salariale, dar ca acum aceste majorari vor fi transferate in pretul biletelor. „Apreciez ca a fost o activitate care tine de artificial. Nu…

- Sindicaliștii de la metrou anunța ca vor merge mai departe și vor susține greva generala la metrou incepand de miercuri, intre orele 4:00 — 16:00, chiar daca Tribunalul București a decis in prima instanța ca greva de avertisment de joia trecuta a fost nelegala. Sindicatul Liber Metrou (USLM) anunța…

- Sindicalistii de la metrou anunta ca au dreptul legal de a intra, in dimineata zilei de 21 noiembrie, in greva generala, pe termen nelimitat. Cu toate acestea, daca ministrul Sova va fi schimbat, Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou (USLM) ar vrea sa vorbeasca si cu noul sef al Transporturilor,…

- Tribunalul Bucuresti a declarat ca greva de avertisment declansata de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) in data de 15 noiembrie nu a fost legala. Asta in conditiile in care angajatii de la metrou au de gand sa faca miercuri greva generala de la 4:00 la 16:00. Potrivit instantei,…

- "In urma interventiei administratiei precum si a interpretarii Legii 62/2011, nu a fost insusita ideea ca activitatea metroului este o activitate continua, asadar suntem nevoiti sa amanam greva propriu-zisa cu minim doua zile. Astfel Consiliul General USLM a fost intrunit si a hotarat continuarea…

- Sindicalistii au anuntat ca, in cazul in care nu se vor primi de la managementul Metrorex raspunsuri favorabile la revendicarile salariale, dupa greva de avertisment va urma o greva generala, care ar putea afecta 700.000 de calatori. Greva generala ar putea fi declansata luni, 19 noiembrie, intre…