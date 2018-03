Stiri pe aceeasi tema

- Lumea lor nu e magenta! Conflictul dintre compania de telefonie Telekom Romania și angajați, reprezentanți prin sindicatul legal constituit se accentueaza. Florin Bica, presedinte al Sindicatului National de Telcomunicatii Mobile (SNTM) si vicepresedinte al Blocului National Sindical, si Petre Lucian…

- Sindicaliști Telekom in greva foamei. Barbații sunt dispuși sa stea in fața Guvernului in greva foamei pana cand vor fi ascultați. Susțin ca in companie s-au facut disponibilizari abuzive iar membrii sindicatului sunt de fapt harțuiți de conducere. Cei doi au trimis petiții și plangeri catre toate instituțiile…

- Duminica, 18 martie, in ziua in care se implinesc 4 ani de la anexarea Crimeei la Rusia, Vladimir Putin candideaza pentru a-si adjudeca fara emotii cel de-al patrulea mandate de presedinte al Federatiei Ruse. Putin se afla deja la conducerea statului rus de 18 ani, cu un intermezzo de 4 ani ca premier,…

- Pentru prima data in ultimii 85 de ani, o țara din Europa se confrunta cu o greva de proporții a angajaților de la stat. Ultima data cand funcționarii din Andora au facut greva a fost in 1993. Principatul Andorra se confrunta cu prima greva a funcționarilor publici din ultimii 85 de ani, titreaza France24…

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi sau de ieri, sensibili, inteligenți, preocupați de Post-ul TABLETA DE VINERI – Tiberiu NIȚA – Noroc sau munca? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O jurnalista din Iași a murit in condiții suspecte! Alina Cozma, ce avea doar 40 de ani, a fost gasita fara suflare, in locuința sa din localitatea Cotnari. Langa trupul neinsuflețit se afla un televizor. ”Arma” crimei, spun unele surse. Polițiștii au fost solicitați ieri dimineața sa vina la casa femeii,…

- Retailerul Profi a creat 240 de locuri de munca in luna februarie, ca urmare a deschiderii a 18 noi magazine in intreaga tara, se arata intr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, au fost angajati lucratori comerciali, receptioneri, casieri, adjuncti si sefi de magazin, care beneficiaza de contracte…

- Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor mehedinteni ca, in perioadele de frig extrem, sunt obligati sa le asigure angajatilor ceai cald, echipament de protectie si spatii incalzite pentru refacerea capacitatii de termogenerare. Avand in vedere temperaturile scazute din ultimele…

- Guvernul a aprobat lista actualizata a locurilor de munca încadrate în condiții speciale, pentru care se acorda dreptul la pensie înainte de termenul reglementat de legislație, transmite IPN. Lista utilizata pâna acum a fost elaborata la începutul anilor…

- Ion Iordache: Sindicatul a ramas la solicitarea sa anterioara de crestere salariala de 500 de lei pentru toti salariatii si administratia a propus o crestere de 80 de lei, lucru care nu ne-a multumit. Consideram insignifiant pentru ce se intampla in piata romaneasca, ma refer cresterile de preturi…

- Situație inedita la Geneva: funcționarii ONU au declanșat luni prima greva in istoria organizației. Ei au protestat fața de recentele reduceri de salarii. Conflictul de munca a durat doar doua ore dar a fost suficient pentru a perturba o serie de intalniri ale secretarului general al Națiunilor Unite.…

- Angajații din minele de sare de la Praid și Slanic Prahova nu opresc protestele. Minerii sunt nemulțumiți de salariile mici și de condițiile de munca precare. In total, 350 de oameni au incetat lucrul, iar cateva zeci s-au baricadat de mai bine de 32 de ore in subteran.

- Politistii din 11 sectoare de langa frontierea moldo-romana vor avea conditii de munca mai bune. Pana la sfarsitul anului, 10 sedii vor fi renovate, iar unul va fi construit din temelie. Proiectul valoreaza 2,7 milioane euro.

- Liderul de sindicat Kelemen Jozsef a declarat ca 80 la suta dintre angajati au salariul minim pe economie si ca, in afara de revendicarile salariale, solicita si schimbarea conducerii salinei. "Ne deranjeaza ca se comporta ca patronii, ei stiu tot, nu ne asculta, din pacate am ajuns la faza…

- O initiativa legislativa depusa la Parlament prevede acordarea unui al 13-lea și al 14-lea salariu pentru romani. Legea face referire la angajații din mediul privat. Cei care muncesc in companii cu profit ar putea primi inca doua salarii. Potrivit Romania TV , proiectul de lege a primit aviz negativ…

- Salon BY Beatrice Targoviște iși marește echipa! Salonul angajeaza coafeza și cosmeticiana. Experiența constituie un avantaj. Se ofera salariu atractiv Post-ul Salon BY Beatrice iși marește echipa! Salarii atractive, program flexibil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze “defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale legii salarizarii…

- Reprezentanții sindicatelor din Caile Ferate Romane au comemorat 85 de ani de la sangeroasa greva de la Atelierele Grivița. In 16 februarie 1933, ceferiștii cereau condiții de munca mai bune. Vineri, in fața Ministerului Transporturilor, ceferiștii de astazi cer același lucru: condiții de munca mai…

- Avertisment socant si extrem de grav al specialistilor. Consumul de ceai fierbinte este extrem de periculos si poate provoca o boala necrutatoare. Oamenii care consuma ceai fierbinte prezinta un risc crescut de aparitie a unei boli grave, atunci cand aceasta bautura este combinata si cu viciul fumatului…

- Vasluiul și Teleormanul au cel mai mare șomaj din țara, dar firmele de recrutare au renunțat sa mai caute muncitori acolo. Motivul? Oamenii prefera sa stea pe ajutor social! Cei mai puțini șomeri sunt in Ilfov și Timiș.

- Munca la negru, la Cluj. Amenzi uriașe date de Inspecția Muncii Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 2,77 milioane de lei, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat…

- Conditii ca-n Evul Mediu in orasul Salistea de Sus. Potrivit locuitorilor, primaria nu ia nicio masura in ceea ce privește asfaltarea drumului Valea Starcului sau altor drumuri din localitate. Oamenii din localitate sunt foarte nemulțumiți de aceasta situație si sunt chiar la un pas de revolta. Pe acest…

- Cu totii avem o rutina de dimineata, inainte de a pleca la munca. Unii beau o cafea, altii isi iau micul dejun, altii citesc stirile sau se uita la televizor.Iata 5 obiceiuri ale diminetii pe care ar trebui sa le ai si tu, daca vrei sa fii sanatos. 1. Bea apa calda cu lamiie Apa calda cu lamaie activeaza…

- Firesc, fiecare om are o poveste. Cu bucurii, cu iluzii și deziluzii, cu satisfacții mai mari sau mai mici, cu impliniri și eșecuri din care mereu invața… Cea a arhitectei Miruna Ardelean e o poveste foarte frumoasa, o poveste de suflet. Ea nu se compara și nu concureaza cu nimeni. Poate doar cu ea…

- „Peste 2 milioane de angajați, majoritatea din mediul privat, nu au contractele de munca modificate. Doar 48% din contractele individuale de munca au fost modificate pana la 1 februarie. Oamenii vor pierde la salarii sume importante din ceea ce caștigau net anul trecut. Este o lovitura grea pe care…

- Tone de peste viu, pastrat in conditii insalubre si fara acte de provenienta, urmau sa ajunga pe tarabele din Piata Centrala. Oamenii legii au depistat, intr-un bazin acvatic din Ialoveni, marfa in valoare de 120 de mii de lei, adusa ilegal din Ucraina.

- Anul 2018 va fi unul bun și rodnic pentru Republica Moldova. Noutațile principale sunt legate de economie, în special agricultura, dar și de politica. Ce schimbari ne așteapta în anul care a început deja, aflați din interviu. Noul an vine întotdeauna cu…

- In februarie, se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii…

- Prima sedinta a noului guvern al Romaniei Noul guvern al României se reuneste miercuri în prima sa sedinta si este foarte posibil ca prima ordonanta emisa sa vizeze controversata declaratie fiscala 600, al carei termen-limita de depunere este chiar miercuri. Marti, membrii…

- Astazi Sindicatul Apelor Romane a declarat greva japoneza in toata țara. Și angajații direcției SGA BN se numara printre cei care vor protesta silențios impotriva incalcarii contractului colectiv de munca și salarizarea nedreapta. ”Ne punem increderea in noul ministru al Apelor” spun aceștia.

- In urma sesizarii primite astazi, 26.01.2018, din partea salariaților unei societati comerciale din orașul Gaești, o echipa din cadrul I.T.M. Post-ul Declarație de presa a Inspectorului Șef ITM Dambovița, Marius Lixandru, cu privire la conflictul de munca de la Gaești apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Foto: Edilul Stoica Romica, asaltat de cetațeni Starea drumurilor din comuna Vacarești i-a adus pe oameni, ieri, la ședința de Post-ul Consiliul local Vacarești, cu cetațenii pe cap! Oamenii nu mai suporta starea unor drumuri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Aproximativ o mie de muncitori ai Combinatului Siderurgic galatean s-au revoltat, din nou, joi dimineata. Oamenii au protestat initial in fata portii principale a intrarii in combinat, apoi scandand, huiduind, agitand steaguri, pancarde si sufland in vuvuzele, au intrat in incinta combinatului pana…

- Circa 1000 de salariati ai ArcelorMittal Galati s-au adunat din nou pentru a protesta fata de oferta de marire a salariilor avansata de administratia Combinatului in cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Munca aflate in plina desfasurare. Oamenii au inceput protestele de l inceputul anului, dar…

- In jur de 500 de siderurgistii protesteaza, luni, 22 ianuarie, in fata sediului administrativ al combinatului siderurgic ArcelorMittal Galati. Oamenii solicita majorarea lefurile la nivelul siderugieii europene si semnarea urgenta a noului contract colectiv de munca. Cativa protestatarii ameninta cu…

- Cațiva targovișteni au indurat vremea rea și au protestat in Piața Tricolorului, incepand cu ora 18:00. Oamenii au avut pancarte Post-ul Cateva zeci de persoane au protestat și la Targoviște, dar și Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deși maine sunt anunțate doar 2 grade la maxima zilei și 50 % probabilitate de ninsoare, mai multe echipe din Post-ul FOTBAL: Amicale in județ, in condiții grele! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 35 de ani, din Moreni, a fost gasit mort intr-un apartamanet nelocuit al unui prieten. Tanarul ar Post-ul MORENI: Tanar decedat in condiții suspecte, dupa un chef cu prietenii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Compania targovișteana Geo-Sting angajeaza: Instalatori, Electricieni, Automatiști Daca este dinamic și pasionat de acest domeniu, te vrem in echipa noastra! Post-ul Cauți un loc de munca? Compania Geo-Sting face angajari! Salarii atractive apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de vara (minimum 2 luni) se pot prezenta la selectia organizata de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca(AMOFM) Bucuresti.

- In perioada ianuarie-februarie, se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante…

- Germania se confrunta cu un conflict de munca intre muncitorii din uzine și marii producatori, care a fost declanșat de sindicatul IG Metall, cel care reprezinta interesele a aproape 4 milioane de salariați.

- Primarul si viceprimarii sunt cei mai bine platiti oameni din conducerea municipiului Baia Mare, conform unor date publicate pe site-ul baiamare.ro Daca primul are o indemnizatie totala de 16.313 lei/luna, functia de viceprimar este platita cu 11.600 lei. Urmeaza in top secretarul municipiului, cu 10.875…

- Președintele CJD Dambovița, Alexandru Oprea, fost secretar executiv al PSD Dambovița a confirmat in cadrul unei emisiuni a postului MDI Post-ul Alexandru Oprea, declarații tranșante despre conflictul cu Adrian Țuțuianu: Nu sunt un „yesman” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat Incepand cu 24 ianuarie 2018, Sindicatul Valahia va relua actiunile publice de protest, atat in fata COS Targoviste cat Post-ul Reincep protestele la COS Targoviste! Conform sindicaliștilor, de azi a inceput și demolarea Forjei de blocuri si bare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ionel Danciulescu a ramas in conducerea lui Dinamo, ca director sportiv, și trage tare pentru ca echipa sa fie intr-o forma cat mai buna la reluarea Ligii 1. "Corbul" a vorbit despre situația de la club, despre mesajul transmis celor de la Dinamo, despre transferuri și șansa de a prinde un loc de play-off.…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza la 1.900 lei lunar de la 1 ianuarie 2018 Guvernul a adoptat o hotarare prin care stabilește ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie…

- Angajații Carierei Lupoaia au consumat moderat alcool de Craciun. Minerii au redus consumația, știind ca a doua zi merg la munca, iar testarea cu aparatul etilotest nu ajunsese inca și in aceasta unitate miniera. Oamenii, precauți, și-au salvat astfel locurile de munca, deoarece fiola a fost…

- La Ford a inceput greva, chiar dupa ce s a semnat noul contract colectiv de munca. Peste 300 de angajati de la Ford au protestat spontan in aceasta dupa amiaza in curtea uzinei, nemultumiti de forma in care sindicatul a negociat cu administratia, informeaza Digi 24.In urma cu o zi, conducerea anunta…

- Apropierea Craciunului ii pune pe jar pe politisti. Oamenii legii din judetul Ialomita au intensificat activitatile de control pentru asigurarea legalitatii depozitarii, transportului si comercializarii brazilor.