Grevă aeroporturi Germania. Zboruri anulate Greva s-a declansat deja la Hamburg si se va extinde in alte aeroporturi, ca mijloc de presiune inaintea negocierilor cu patronatul, programate in 23 ianuarie. Numai in Frankfurt, potrivit operatorului aeroportuar Fraport, au fost anulate 570 din cele 1200 de sosiri si plecari de marti. Compania aeriana nationala Lufthansa si-a anulat 400 din cele 640 de legaturi pe aeroportul din Frankfurt si 100 din cele 630 de zboruri catre si din Munchen.



La Hamburg, Hanovra si Bremen, greva declansata la miezul noptii urmeaza sa dureze toata ziua. Pe aeroportul din Frankfurt, circa 5000 de agenti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O greva a personalului de securitate din aeroporturi perturba marti traficul aerian din Germania, informeaza DPA. Protestul sindical afecteaza sute de zboruri si cel putin 220.000 de pasageri, potrivit asociatiei aeroporturilor ADV.

- Premierul va conduce delegația Guvernului Romaniei, care va efectua o vizita de lucru la Strasbourg, in perioada 14-15 ianuarie 2019, in vederea prezentarii Programului de lucru al Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.Citește și: Dupa Brexit urmeaza Dexit? Un manifest-bomba…

- Grupul german Lufthansa si-a pastrat si in 2018 titlul de cel mai mare operator aerian european, cu un numar record de pasageri - 142,3 milioane, in crestere cu 10% fata de 2017, informeaza publicatia germana Handelsblatt. Creşterea s-a datorat şi evoluţiei foarte bune a subsidiarelor…

- Greva este concentrata pe aeroporturile din vestul Germaniei: Dusseldorf (al treilea aeroport ca marime din tara), Koln-Bonn si Stuttgart.In Dusseldorf in jur de 60.000 de pasageri au fost afectati dupa ce doua treimi din zboruri au fost anulate, a informat ARD TV, potrivit news.ro.Sindicatul…

- Aeroporturile din Germania au anulat peste 600 de zboruri din cauza unei greve a personalului de securitate declansata de o disputa privind salariile, scrie BBC, potrivit News.ro.Greva este concentrata pe aeroporturile din vestul Germaniei: Dusseldorf (al treilea aeroport ca marime din tara),…

- Peste 600 de zboruri au fost anulate, joi, in urma grevei personalului de securitate de la aeroporturile din Stuttgart, Duesseldorf și Koln-Bonn. Angajații, care protesteaza, sunt nemulțumiți și cer creșterea salariilor. Greva personalului de securitate de la cele trei aeroporturi a afectat aproape…

- Zeci de zboruri au fost anulate sau au inregistrat intarzieri masive la aeroporturi din Austria și sudul Germaniei din cauza viscolului și ninsorii, iar mai multe șosele din Austria au fost inchise din cauza riscului producerii de avalanșe, informeaza agenția de știri Dpa preluata de mediafax.…

- 'Un incident de securitate s-a produs pe aeroportul din Hanovra in jurul orelor 15.40 (14.40 GMT). Un barbat a distrus o bariera cu masina si a patruns pe pista', a scris pe Twitter politia din Hanovra. Individul a fost retinut rapid de fortele de ordine si in prezent se afla in arest. Masina era…