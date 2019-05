Sindicatele marinarilor s-au alaturat soferilor de autobuz si de tren care au declansat o greva nationala de 24 de ore pentru a cere conditii mai bune de munca.



"In pofida mobilizarii noastre, problemele nu ne-au fost rezolvate. Pensiile continua sa fie mici, securitatea sociala precara, iar conventiile colective de munca nu inceteaza sa fie incalcate, in special in ceea ce priveste programul de munca", afirma, intr-un comunicat, sindicatul marinarilor greci (PNO).



Autobuzele, troleibuzele si trenurile sunt si ele oprite timp de 24 de ore. Garniturile de metrou functioneaza…