Stiri pe aceeasi tema

- Faimosii 'beefeaters' (gardienii de la Turnul Londrei) au schimbat vineri traditionala lor uniforma rosie cu o vesta galbena, în semn de protest fata de introducerea unui sistem de pensionare mai putin favorabil, informeaza AFP si Reuters.

- Printul Harry si sotia sa Meghan vor sa se mute de la Windsor la inceputul anului 2019, inainte de nasterea primului lor copil, asteptat in primavara, a anuntat sambata Palatul Kensington, citat de...

- Ducele si ducesa de Sussex se vor muta din Palatul Kensington într-o resedinta de pe domeniul Windsor înainte de nasterea primului copil al cuplului, informeaza sâmbata Press Association.

- Angajații ANAF sunt insuficienți și in acest domeniu se vor face și concedieri. Totul se intampla in condițiile in care aceștia muncesc, la nivel național, sute de mii de ore suplimentare pe luna. Consiliul National al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante s-a reunit in sedinta extraordinara…

- Desi insarcinata, ducesa Meghan a plecat, luni, alaturi de sotul ei intr-o vizita oficiala de doua saptamani in Australia, Noua Zeelanda, Tonga si Fiji. Printul Harry a fost numit recent ambasador al tineretului din Comonwealth. Joi, in a patra zi a vizitei oficiale, cuplul regal a facut o plimbare…

- Ducele si ducesa de Sussex si-au facut o sosire foarte discreta, in conditii de ploaie, la inceputul acestei primaveri australe, dupa un weekend in care a avut loc casatoria cu mare pompa, la Windsor, a printesei Eugenie, nepoata reginei Elisabeth a II-a, cu Jack Brooksbank. Cuplul, care a efectuat…

- Ghinion pentru detinuti si sanctiuni grave pentru cei care risca sa incalce legea de dragul lor. Angajatii a doua penitenciare din tara au contracarat noi tentative de introducere a obiectelor si substantelor interzise in institutiile de detentie.

- Prințul Harry a trecut printr-un moment cel puțin jenant și ciudat, aflat la lansarea carții caritabile de bucate a soției sale, Meghan. Ducele a incercat sa sarute o femeie in fața soției sale, insa aceasta a intors capul. Prințul Harry a privit mandru cum Meghan și-a lansat o carte de bucate ce va…