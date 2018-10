Greutatile din Rai

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a inceput sa trimita tinerilor casatoriți solicitari ca aceștia sa declare, intr-un formular, ce relații economice au avut, in contextul casatoriei civile și religioase, cu PFA, firme și altele,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Britanicul Stuart Rose, un jucator amator din selectionata Angliei, care evolueaza in turneul UEFA Regions Cup, la Buzau, a fost protagonistul unui eveniment din care noi am avea numai de invatat, daca am „fi lasati” sa … invatam. Ne opresc insa cultura, mizeria, saracia, pilele, relatiile, „regulile”…

- Pe 1 septembrie va avea loc un eveniment inedit la Castelul Miclauseni, care propune turistilor o vizita in anul 1900, pe vremea in care castelul era al familiei Sturdza. Sub denumirea „Calatorie la 1900", evenimentul se afla la cea de-a cincea editie si este organizat in primul final de saptamana al…

- Incendiu violent la o locuința din Nasturelu in Eveniment / on 23/08/2018 at 11:12 / In ziua de 20 august 2018, la ora 13.58, pompierii militari din cadrul Detașamentului Zimnicea au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Nasturelu. Ajunși…

- Modul Confidențial va ofera un control strict asupra email-urilor trimise. Puteți seta email-urile sa expire dupa un anumit interval de timp, similar unui mesaj Snapchat, sau puteți elimina accesul cuiva la un email confidențial in orice moment. Destinatarul nu va putea sa redirecționeze,…

- Puteți dona din nou sange pentru copiii internați la sectia de hematooncologie de la Spitalul “Louis Turcanu” Timisoara. Reprezentantele Academiei Mamicilor va așteapta la Centrul de Tranfuzie Sanguina. The post Haideți sa donați sange pentru copiii de la sectia de hemato-oncologie de la Spitalul „Louis…

- Sotul supravietuitor care nu opteaza la pensie de urmas, poate beneficia, pe langa pensia proprie, de un ajutor lunar de 25% din pensia sotului decedat, daca durata casatoriei a fost mai mare de 10 ani, se arata in proiectul noii Legi a pensiilor, postate joi seara in dezbatere publica de Ministerul…

- Un primar din Giurgiu a mituit un jurnalist de la Observator, drept rasplata pentru interviul pe care acesta tocmai i-l luase. Jurnalistul de la buletinul de știri al Antenei 1 nu a vrut sa accepte cei 200 de euro, iar discuția halucinanta despre bani a avut loc chiar in fața camerei de luat vederi.…