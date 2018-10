Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman reacționeaza inca o data la adresa celor care spun ca are probleme cu greutatea, postand o fotografie pe rețelele de socializare cu un manechin care prezinta pe podium pentru celebrul brand Dolce Gabbana. Vedeta le arata prietenilor virtuali ca nu doar femeile slabe reprezinta etalonul frumuseții…

- Ce cauzeaza hernia ombilicalaHernia ombilicala apare cand deschiderea din muschiul abdominal care permite cordonului ombilical sa iasa in exterior, nu se inchide complet. Aceasta conditie este foarte comuna in cazul bebelusilor, insa poate aparea si la adulti.La adulti, hernia…

- Bruxismul este o parafunctie a aparatulului masticator caracterizata prin scrasnirea, frecarea sau inclestarea dintilor, in timpul noptii sau in timpul zilei, in mod constient sau nu. Acesta este nociv pentru dantura si articulatiile temporo-mandibulare si poate crea probleme de estetia dentara.…

- Corpul de Control al Ministrului Transporturilor (MT) analizeaza circumstanțele care au pus in sarcina Metrorex despagubirea de 188 de milioane de lei atribuita constructorilor Magistralei 5 Drumul Taberei - Eroilor, arata un comunicat transmis miercuri de administratorul Metroului bucureștean, potrivit…

- Un studiu arata ca adultii care dorm foarte putin prezinta un risc mai mare de a deveni supraponderali sau obezi. Datele cercetarii arata ca cei care dorm, in medie, sase ore pe noapte, au o circumferinta a taliei cu trei centrimetri mai mare decat cei care dorm, in medie, noua ore pe noapte. De asemenea,…

- Medicul de familie ii spune unui pacient care venise pentru controlul medical anual: – Tinere, ai greutatea prea mare. – Știu. La greutatea mea, ar trebui sa fiu mai inalt cu 20 de cm, dar oricat mananc, nu cresc in inalțime… *** Doua prietene supraponderale discuta despre problema lor cu greutatea.…