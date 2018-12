Greu în doar trei jucătoare

Arad. Era de știut ca FCC ICIM pornește cu șansa a doua in meciul de aseara, contra celor de la CSM Satu Mare. Oaspetele veneau cu cateva jucatoare importante, cu salarii la care aradencele nici macar nu pot visa. Dar, in prima repriza diferența nu s-a vazut… Fodor, start bun

Meciul a inceput bine pentru aradence, Fodor facand ca scorul sa fie 5-2, dupa care Hadzovic a facut 7-2. Incet, incet, oaspetele s-au trezit la realitate și au trecut la conducere, 9-11 și apoi 10-13, insa Hadzovic și Dzombeta au facut ca scorul dupa primul sfert sa fie egal, 15-15.

Al doilea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro



