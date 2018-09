Greu cu Inelul IV de circulatie! Un mare poluator din Timisoara a salvat traseul Șoferii ar fi trebuit sa circule inca de anul acesta pe traseul complet al Inelului IV de circulație. Planurile primariei s-au schimbat, așa ca s-a anunțat ca inelul va fi gata complet abia din 2030, cand va fi gata și pasajul subteran de la Solventul, cu podul peste Bega din zona. In urma cu doi ani se lucra de zor la un prim tronson, intre strada Macin și strada Constructorilor, un drum de 1,6 kilometri. Ar fi trebuit sa se mearga mai departe cu lucrarile, insa pe fir a intrat Romsilva, care a sesizat primaria ca traseul propus trece printr-o zona care figureaza ca padure. Reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

