Greu cu Gădiștea - Noi promisiuni că podul feroviar prăbușit acum 14 ani va fi refăcut Podul feroviar de peste Argeș, de lânga localitatea Gradiștea, s-a prabușit din cauza unor inundații în 2005 și de atunci drumul dintre București și Giurgiu necesita un ocol prin Videle pentru cei care aleg trenul. Acum, oficiali ai CFR promit din nou ca podul va fi refacut și ca documentația de execuție este în faza de aprobare în sistemul de achiziții publice. Primul studiu de fezabilitate a fost realizat acum 11 ani, podul însa, nu.



Podul de la Gradiștea s-a prabușit în 2005 din cauza viiturilor, iar lucrarile de reconstruire a acestuia, a caror valoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Efectele fenomenelor hidrometeorologice din ultimele 24 de ore s-au facut simtite in 21 localitati din judetele Arges, Arad, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov si Teleorman, precum si in municipiul Bucuresti, cele mai multe fiind inregistrate in Teleorman, unde sapte localitati au fost afectate de inundatii.…

- In judetul Hunedoara, pe DN 7 Sebes – Deva, la kilometrii 356 și 357, circulația se desfașoara pe un fir alternativ, din cauza apei pluviale care inunda parțial suprafața carosabila pe aproximativ 100 metri. In judetul Alba, pe DN 1 Sebes – Aiud, la aceasta ora se circula in conditii de ceata,…

- O publicatie din Teleorman dezvaluie faptul ca fiul ministrului de Interne Carmen Dan a fost batut intr-o club de manele de langa Videle. Darius Costin Dan a avut o altercatie cu un grup de localnici care s-au suparat ca „smecherul de la Bucuresti“ voia sa schimbe muzica.

- La aceasta ora, polițiștii romani, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun in aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliara, in vederea documentarii activitații infracționale a unui grup organizat, care se ocupa cu activitați ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului…

- ACUM! Percheziții de amploare in Argeș, București și in alte 12 județe! Sute de persoane implicate. 115 percheziții domiciliare in Romania La aceasta ora, polițiștii romani, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun in aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliara, in vederea…

- Mișcarea a fost organizata de catre senatorul ALDE Daniel Zamfir și este un marș care spune stop abuzurilor. Au participat peste șase mii de persoane din Prahova, Giurgiu, Argeș, Dambovița, Mureș, Covasna, Sibiu, Ilfov, București și Brașov. Dintre liderii de partid, au participat Norica…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, pe podul peste raul Arges ( Cascioarele, judetul Giurgiu), unde traficul este deviat de pe calea 2 (sensul de mers catre Bucuresti) pe calea…

- Peste 150 de membri ai Federatiei Sanitas protesteaza, miercuri, in fata Ministerului Muncii, nemultumiti de efectele OUG 114/2018 si ale Legii 153/2017 asupra celor care activeaza in domeniul sanatatii, asistentei sociale si medicinei scolare. La protest participa reprezentanti ai Federatiei…