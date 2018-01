Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita tuturor partidelor și autoritaților publice o reacție clara cu privire la depunerea de catre deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a Statutului de autonomie a Ținutului Secuiesc la Camera Deputaților, potrivit unui comunicat remis…

- Cel mai recent decret al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, conform caruia actiunile impotriva terorismului sau tentativelor de lovitura de stat nu sunt pedepsite, ar putea incita la violenta, oferind acoperire legala “justitiarilor” proguvernamentali, avertizeaza partidele de opozitie, conform…

- Scandal la varful concursului Miss America. Directorul executiv a fost suspendat din functie, din cauza unor comentarii vulgare la adresa concurentelor. Dezvaluirile au fost facute de „Huffington Post”, care a publicat o serie de e-mail-uri in care Sam Haskell le jignea pe participante. Sam Haskell…

- Consiliul director al Miss America Organization a votat suspendarea lui Sam Haskell din functia de conducere in urma dezvaluirii de catre Huffington Post a unor e-mail-uri in care CEO-ul companiei facea comentarii vulgare la adresa concurentelor la titlu.Sam Haskell trimitea unor membri ai…

- Comitetul International Olimpic a decis sa dea interdictii pe viata în cazul a 11 sportivi din Rusia, între care se numara si doi medaliati la JO de la Soci. Cei doi medaliati sunt Albert Demcenko si Tatiana Ivanova, care au obtinut argintul la sanie în 2014. Ceilalti…

- Scandal la varful concursului Miss America. Directorul executiv a fost suspendat din functie, din cauza unor comentarii vulgare la adresa concurentelor. Dezvaluirile au fost facute de „Huffington Post", citata de Digi24, care a publicat o serie de e-mail-uri in care Sam Haskell le jignea pe participante.

- Consiliul director al Miss America Organization a votat suspendarea lui Sam Haskell din functia de conducere in urma dezvaluirii de catre Huffington Post a unor e-mail-uri in care CEO-ul companiei facea comentarii vulgare la adresa concurentelor la titlu, noteaza news.ro. Sam Haskell trimitea unor membri…

- Schimb de replici intre deputatul PMP, Robert Turcescu, si senatorul PSD, Claudiu Manda. Cei doi s-au certat pe amendamente."Solicitarea dumneavoastra, domnule deputat, nu am cum sa o supun la vot. (...) Dintre cele 76 de amendamente, dumneavoastra in calitate de initiator ati sustinut doar…

- Produse traditionale din Vrancea, specifice zonei, atat de apreciate de catre cei care au privilegiul sa le guste, vor ajunge anul acesta la Targul de Craciun de la Berlin, vizitat de turisti din intreaga lume. Printre aceste produse, vor fi dulceața, cașcaval de Soveja și painea lui Pitiș. Prezenta…

- Se anunta un scandal imens in lumea politica si a sportului. Un cunoscut senator PNL ameninta cu dezvaluiri fara precedent. Daniel Zamfir de la PNL ii ameninta pe cei de la Banca Nationala a Romaniei (BNR). Intr-un mesaj furibun pe facebook, senatorul spune ca luni va face public totul.Citeste…

- Scandal uriaș in Gorj, unde afaceristul Mihai Barsescu ar fi fost șantajat. O tanara și iubitul ei au fost reținuți, dupa ce i-ar fi pretins 27.000 de euro de la omul de afaceri. Femeia a susținut ca este insarcinata și ar fi cerut suma de bani pentru a nu face publica povestea. Daiana Ilinca, o tanara…

- Intr-o inregistrare video a transmisiunii Fox News, Donald Trump ia peste picior mișcarea devenita celebra sub numele de #RESIST, preluata, dupa cum se știe și in Romania. „Ei iși spun rezistența. Ați vazut acele semne rezist, rezist”, a spus Trump, gesticuland și imitandu-i pe cei din mișcarea rezistenței.…

- O inregistrare cu un colind de Craciun a fost facuta de Denisa Raducu chiar inainte sa moara. Echipa care se ocupa de contul de Facebook al regretatei artiste le-a facut o surpriza admiratorilor Denisei Raducu și a dat publicitații inregistrarea pe care aceasta a facut-o inainte de a muri. Scandal…

- Jose Mourinho, antrenor lui Manchester United, nu a digerat prea bine înfrângerea suferita pe teren propriu cu Manchester City și s-a dus în vestiarul &"cetațenilor&" pentru a le cere elevilor

- Cu fiecare zi care trece, situatia degenereaza in piata Victoriei. Motivul, legile justitiei. Daca pana zilele trecute, manifestantii se rezumau la scandari pasnice impotriva guvernului si coalitiei parlamentare, aseara, masinile a doi parlamentari PSD au fost blocate de cativa protestatari. La randul…

- Donald Trump va recunoaste miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, in sens contrar deceniilor de prudenta americana in acest dosar si in ciuda avertismentelor liderilor din regiune care se tem de o izbucnire a violentei, scrie AFP.Anuntul presedintelui american, prevazut pentru ora…

- O noua situație tensionata este inregistrata intr-o unitate de invațamant. Și, daca cele sesizate de mai mulți parinți se adeveresc, exista cumva o explicație pentru numarul insemnat de elevi nepregatiți la examenele naționale. Pentru ca pare-se ca vina nu le aparține doar lor.

- Solicitarea facuta de europarlamentarul Cristian Preda, in Parlamentul European, pentru suspendarea dreptului de vot al Romaniei in Consiliul European, reprezinta un "act iresponsabil și o dovada de ura impotriva propriei țari", considera europarlamentarii social-democrați romani.

- Trump a raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema dreapta, transmite EFE, potrivit Agerpres. "Theresa May, nu te concentra asupra mea, concentreaza-te pe terorismul islamic radical destructiv din…

- UPDATE Un grup de deputați USR a parasit miercuri lucrarile plenului și a intrat in cabinetul președintelui forului legislativ, Liviu Dragnea, pentru a protesta fața de comunicatul dat publicitații marți de acesta, impreuna cu președintele Senatului, ca replica la poziția exprimata de Departamentul…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a mers luni dimineata la sediul PSD, unde a lasat mai multe documente care ar dovedi ca e in continuare membru de partid, dar a lansat si atacuri dure la adresa sefului social-democratilor, Liviu Dragnea.

- Fundatia „Maresal Alexandru Averescu” cu sprijinul Consiliului Judetean Buzau si Inspectoratul Scolar Judetean a organizat, sambata 25 noiembrie 2017, la sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie ,,Getica”, editia a IX-a, a concursului de istorie ,,1 DECEMBRIE – ZIUA NATIONALA A ROMANIEI”. La concursul…

- Un cantaret de manele il acuza pe unul dintre fiii lui Nicolae Guta ca l-ar fi batut. Artistul a povestit in cadrul unui interviu cum a decurs intalnirea cu Nicusor Guta si cum a inceput acesta sa-l loveasca fara sa aiba vreun motiv, dupa spusele acestuia. Mai mult, fiul "Regelui manelelor" ar fi incercat…

- Hackerii au accesat milioane de conturi ale utilizatorilor Uber anul trecut, insa compania a facut public acest lucru abia marti, anunta CNN. În 2016, două persoane din afara companiei au accesat informaţiile personale a 57 de milioane de utilizatori Uber, inclusiv nume, adrese de mail…

- Candidatii la examenul de Rezidentiat 2017 pot depune contestatii luni, pana la ora 20.00. In plin scandal, dupa ce sistemul prin care li s-au corectat tezele nu a functionat corespunzator, acestia cer o noua recorectare a lucrarilor.

- Subsecretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Valeriu Mihai, a declarat, vineri, ca pregatirea nu este direct proportionala cu inaltimea, motiv pentru care s-a decis emiterea unui ordin privind eliminarea criteriului de inaltime la concursurile pentru admiterea in institutiile de…

- Tribunalul Constanta a dispus azi schimbarea incadrarilor juridice retinute in sarcina mai multor inculpati trimis in judecata, in 2016, in dosarul unui scandal monstru dintr o discoteca din apropierea municipiului Mangalia. Ulterior, instanta a dictat urmatoarele pedepse: Sinan Iusein Suliman un an…

- MCA Romania – Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului in țara a facut sesizari la CFR, Parchetul General și Ministerul Transporturilor dupa ce in gara din Cluj a aparut o isncripție antisemita. Cu toate ca au fost anunțata Poliția Locala dar și cea feroviara inscripția a stat mai multe…

- A fost scandal mare intr-un bar din Cluj! Mai multe persoane s-au batut, printre batauși numarandu-se fiul unei consiliere a premierului Mihai Tudose.Baiatul Danei Varga ar fi luat o bataie crancena intr-un local din Gilau de la trei persoane. Aparent, Samuel Varga i-ar fi provocat pe agresori…

- Jeremy Ragsdale este indragostit de Romania și de limba romana. Are 35 de ani, vine tocmai din Statele Unite și i-a uimit pe juratii de la X Factor. ”Cred ca mi-am rupt gatul cand am venit prima data aici!”, raspunde americanul cand este intrebat despre fetele din Romania.

- Intr-o atmosfera apasatoare, specifica mai degraba unei inmormantari decat unui moment festiv, consilierii locali din Craiova au aprobat ieri preluarea in domeniul public al orașului a stadionului de fotbal recepționat marți și modificarea organigramei pentru angajarea a 23 de persoane ...

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca va sesiza Inspecția Judiciara cu privire la „abuzurile” președintei Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, invocand declarațiile facute de aceasta pe 28 octombrie, in mediul virtual al forumului judecatorilor, cu referire…

- Scandal aplanat de Politia Locala in targul de legume din Dragoieni. Reprezentantii Serviciului de Metrologie Legala Gorj au desfasurat marti, 7 noiembrie, un amplu control de verificare a cantarelor folosite de comercianti. Vâ...

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, la Parlament, ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD, Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern.”Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spune ca atitudinea sindicatelor fata de prevederile ordonantei privind trecerea contributiilor de la angajatori la angajati este una de neinteles. Ea adauga ca le-a explicat foarte clar ca salariile nu vor scadea. De cealalta parte, presedintele Cartel Alfa,…

- Scandal la Nasul TV! Membrii consiliului de administratie sunt in razboi de luni intregi. Initial, Paul Moraru a obtinut o decizie a instantei prin care Radu Moraru nu mai era presedintele acestui consiliu, astfel luand nastere unul nou. Vineri, instanta a hotarat ca aceasta decizie sa fie suspendata…

- O adolescenta in varsta de 14 ani, originara din regiunea Siberia, care fusese recrutata de o agentie de modele din China, a murit de epuizare dupa un show de 13 ore desfasurat la Shanghai. Potrivit medicilor legisti, decesul a survenit ca urmare a epuizarii severe, dar si din cauza unei meningite netratate.…

- Subiectul Laura Codruța Kovesi naște pasiuni și dispute inclusiv intre jurnaliști. Jurnalista Antena 3, Dana Grecu, a remarcat in emisiunea sa ca spre deosebire de interviul acordat jurnalistului Moise Guran de catre Laura Codruța Kovesi din biroul de la DNA, in cel mai recent interviu Kovesi a mers…

- Complexul Energetic Oltenia a publicat lista cu posturile de conducatori formatie de lucru (CFL-isti) scoase la concurs. Desi concursul va avea loc in perioada 6-16 noiembrie, a aparut deja primul scandal, deoarece nu toate posturile au fost tr...

- ste scandal mare in PNL, din cauza funcției de șef al Tineretului liberal. Liderii grei ai partidului și-au aruncat in lupta protejații și nu lipsesc acuzațiile extrem de dure, privind incercari de fraudare a a alegerilor. Acest razboi din liga mica arata de fapt, cum sunt lucurile in PNL. Sunt trei…

- Concursul de creație literara „Copiii noștri talentați”, organizat de Biblioteca Județeana „Marin Preda”, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și in parteneriat cu Consiliul Județean Teleorman a ajuns la a XVII-a ediție. Scopul concursului este de a crea posibilitați de afirmare pentru elevii…