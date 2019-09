Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson propune noi negocieri pe lânga Acordul nuclear din 2015 dintre Iran și puterile mondiale dupa atacurile asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, venind în sprijinul solicitarilor SUA pentru o înțelegere mai dura cu Teheranul, potrivit Mediafax…

- Selectionata Italiei, care are sase titluri continentale, s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa ce a invins Turcia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-18, 25-21), la Nantes, in ultimul meci din optimi.…

- ”Ținutul din miezul verii” a fost piesa care a deschis Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț, un spectacol de 3 ore, care face o radiografie a unei familii cu secrete pazite zeci de ani, cu duplicitați, cu dependențe, cu aparenta grija a unuia fața de ”binele” celuilalt, cu un amalgam de personalitați…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei disputa joi, de la ora 21.45, pe Arena Naționala, un meci infernal in preliminariile contra Spaniei, campioana mondiala din 2010. De-a lungul istoriei, tricolorii le-au facut zile fripte, pe teren propriu, campionilor mondiali: 6 victorii, 8 egaluri și doar 3 infrangeri.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a evocat, joi, ideea organizarii unei reuniuni consacrata situatiei din Amazonia, luna viitoare, cu ocazia Adunarii Generale a organizatiei, potrivit news.ro"Situatia din Amazonia este clar foarte grava. Cerem mobilizarea resurselor si vrem sa luam…

- Studiul facut de Lenovo , s-a desfașurat in perioada 31 martie-27 aprilie 2019, avand drept participanți 15.226 de parinți (de peste 18 ani), din SUA, Mexic, Brazilia, China, India, Japonia, UK, Germania, Franța și Italia. Trei sferturi dintre parinții (75%) chestionați au indicat faptul ca tinerii…

- In primele sase luni din acest an profitul net al producatorului auto francez a scazut cu mai mult de jumatate, la 970 milioane de euro (1,08 miliarde de dolari), in timp ce veniturile au inregistrat un declin de 6,4%, la 28,05 miliarde de euro.Si profitul operational a scazut cu 13,6%,…

- Cinci concerte de muzica clasica si jazz cu muzicieni din zece tari - Marea Britanie, SUA, Germania, Franta, Belgia, Polonia, Turcia, Brazilia, Bulgaria si Romania - vor avea loc in cadrul editiei de vara de la Sinaia a Festivalului EUROPAfest, eveniment sub Inaltul Patronaj al Casei Regale, potrivit…