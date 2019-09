Greta Thunberg, celebra activistă pentru mediu, criticată de Macron pentru un discurs la ONU Greta Thunberg (16 ani) si alti 15 tineri intre 8 si 17 ani au cerut Comitetului ONU pentru drepturile copiilor sa statueze ca Argentina, Brazilia, Franta, Germania si Turcia le incalca drepturile prin faptul ca nu iau masuri adecvate in privinta emisiilor de gaze cu efect de sera. Militantii ar trebui sa se concentreze 'asupra celor care incearca sa blocheze lucrurile', a declarat Macron pe postul de radio Europe 1. 'Nu mi se pare ca guvernul francez sau cel german incearca, astazi, sa blocheze lucrurile', a comentat el. Potrivit avocatilor celor 16, cele cinci tari au fost alese pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele a spus-o si acesta este adevarul. Aceasta femeie este intr-adevar urata", a declarat Paulo Guedes, nume important in guvernul brazilian, dupa comentariile recente ale presedintelui Bolsonaro la adresa sotiei lui Emmanuel Macron, care au provocat indignare atat in Franta, cat si in Brazilia.Exista…

- Acest anunt survine la doua zile dupa apelul presedintelui francez Emmanuel Macron pentru o intrevedere intre presedintii iranian Hassan Rouhani si american Donald Trump, ale caror tari traverseaza o perioada de puternice tensiuni dupa retragerea unilaterala a Washingtonului din acordul asupra programului…

- ''Suntem un partener fidel al NATO si dorim sa fim si in viitor'', a spus Kramp-Karrenbauer dupa prima sa intrevedere cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.''Ne-am fixat ca obiectiv al ultimilor ani o reinnoire a armatei germane. Pentru a-l atinge, in interesul national, avem…

- Iranul a incalcat pentru a doua oara termenii acordului sau nuclear, prin anunțarea planurilor de imbogațire a uraniului dincolo de nivelurile permise in termenii acordului sau nuclear din 2015. Intr-o escaladare a disputelor privind sancțiunile SUA, negociatorul-șef al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat…

- Circa 2000 de persoane au luat parte sambata la Paris la o manifestatie impotriva violentei conjugale, in contextul in care statistici neoficiale au aratat saptamana aceasta ca peste 70 de femei au fost ucise in Franta de partenerii lor sau de fostii parteneri, de la inceputul acestui an, transmit…

- Fostul ministru de externe a precizat pentru DC NEWS ca negocierile de la Bruxelles și blocajul in care se afla acestea sunt caracteristice fiecarui ciclu electoral iar in cazul in care nu se va ajunge azi la un consens nu va fi o drama. Ele vor fi reluate dupa 15 iulie cand Parlamentul European…

- Pe retelele sociale, indignarea provocata de imaginile video filmate vineri la Paris a devenit tot mai mare in timpul weekendului. In imagini se poate vedea cum politisti dau de foarte aproape si din abundenta cu gaze lacrimogene asupra unor militanti de toate varstele, asezati pasnic pe un pod din…

- "Textul asupra climatului a fost adoptat", au indicat surse din anturajul presedintelui Emmanuel Macron chiar de incheiere a G20. Acest acord, in format 19 plus1 reafirma sprijinul celor 19 tari, intre care China, Franta si Germania, marelui acord de lupta impotriva incalzirii climatice semnat in…