Tanara activista pentru mediu Greta Thunberg, care a ajuns joi la New York dupa o traversare de 15 zile a Oceanului Atlantic, l-a indemnat pe presedintele Donald Trump "sa asculte de stiinta" si a cerut omenirii "sa inceteze sa distruga natura", informeaza AFP.



Tanara suedeza de 16 ani a acostat joi, sub un cer innorat, in partea sudica a cartierului Manhattan din New York, in jurul orei locale 16:00 (20:00 GMT), in aplauzele mai multor sute de persoane care o asteptau pe chei si dupa ce a fost pentru scurt timp escortata de 17 ambarcatiuni ale ONU - o referire la cele 17 obiective…