- Iarna aceasta, zeci de oameni au ajuns la spital intoxicati cu monoxid de carbon de la centralele si sobele din locuinte. Si cum un val de ger napraznic se abate peste Romania, iar sistemele de incalzire vor fi folosite la capacitate maxima, fiti cu bagare de seama.

- Consiliul Judetean Constanta cumpara "Servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru centralele termice la imobile apartinand administrate de Consiliul Judetean Constantaldquo;. Serviciile vor fi prestate incepand cu data inregistrarii si semnarii contractului de catre ambele parti, pana la data…

- Iarna mai ocolește și ne va bucura cu indice din termometre pozitive. Astfel, doar astazi, in ultima zi a saptamanii vom avea temperaturi de -8 grade Celsius, specifice acestei perioade a anului. Dar zilele ce urmeaza zapada se va topi și valorile termice vor depași norma climatologica.

- Castraveții acri nu sunt buni numai ca muraturi, ci pot constitui un ingredient de baza pentru diverse preparate. Noi iți oferim trei rețete cu castraveți acri: sos, ciorba și salata. Sos remoulade/VIDEO Ingrediente: 3 castraveciori murați, 100 ml maioneza, doua lingurițe de capere, o lingurița muștar…

- In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta comuna intre Guvernul nord-coreean si reprezentanti ai partidului si unor organizatii de la Phenian, Republica Populara Democratica Coreeana (RPDC) apreciaza ca toti coreenii ”trebuie sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea intre Nord si Sud”, dand…

- Lomi Lomi este o tehnica de masaj veche practicata de indigenii polinezieni din Hawaii. Poate fi un masaj relaxant pentru trup sau ceva mai rapid si mai revigorant. Partea inedita in Lomi Lomi este ca de la &i...

- Spitalul Orasenesc Urlati din judetul Prahova a ramas fara caldura, marti seara, dupa ce o ambulanta a acrosat conducta de gaze care alimenta centralele termice ale pavilioanelor cu bolnavi. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, in…

- Un accident a avut loc in aceasta seara la spitalul din orasul Urlati, judetul Prahova. O ambulanta a Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova a retezat o conducta de gaz metan care alimenta centralele termice ale pavilioanelor cu bolnavi. Potrivit ISU Prahova, a fost oprita alimentarea cu gaz metan…

- Una dintre „gaurile negre” ale orașului sunt blocurile sociale din Subcetate și Viișoara. Deși cu mari greutați incaseaza chiria de la locatari, Primaria Bistrița pare sa se straduiasca sa ofere toate condițiile, inclusiv reparațiile și verificarile la centralele termice. Acest serviciu ajunge sa coste…

- Splendoare in plina iarna in parcul Valea Morilor din Chisinau. Un pui de lebada s-a adapostit pe lac si a reusit sa atraga privirea multor trecatori, care s-au oprit si l-au admirat minute bune.

- Partia de schi, continua sa inghita bani, deși pana acum nu a funcționat nici macar o zi. Primarul Cretu pare sa fie urmarit de ghinion, in conditiile in care pe partie s-a asternut un strat bun de zapada, care insa nu poate fi batatorita din cauza ca pamantul de sub acesta nu este inca inghetat. Municipalitatea…

- Ne așteapta o saptamana cu temperaturi de iarna. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat in urmatoarele șapte zile vor fi valorile termice negative atat ziua, cat și noaptea. Ninsori se vor inregistra doar in prima zi a saptamanii, iar restul zilelor cerul va fi doar parțial noros, pe intreg…

- Crestinii ortodocsi care se conduc de calendarul Iulian il sarbatoresc astazi, 20 ianuarie, pe Ioan Botezatorul – Inaintemergatorul Domnului, unul dintre cei mai venerati sfinti. Acesta este sarbatorit in ziua de dupa Botezul Domnului (Boboteaza), incheind sirul Sarbatorilor de Iarna.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, pana in 24 ianuarie, o consultare publica, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. Chestionarul…

- Florica Bagdasar (foto: www.adevarul.ro) Saul Bellow a scris romanul „December’s Dean” in 1982 (tradus in romanește – „Iarna a Decanului” – in 2005) si descrie lugubra sa vizita intr-un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze…

- Pe traseele din tara se circula in conditii de iarna, drumurile fiind presarate cu material antiderapant.In acest context, inspectorii de patrulare verifica șoferii de la autogarile din raioane daca autobuzele au cauciucuri de iarna.

- Cele doua Corei au cazut de acord, în cadrul discutiilor dintre reprezentantii sportivi ai celor doua tari, care au avut loc miercuri, sa participe cu o echipa comuna la hochei pe gheata feminin la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) si de asemenea sa participe…

- Pentru ca a cazut prima zapada, iar temperaturile au scazut considerabil, soferii care ies in trafic sunt obligati sa aiba masinile echipate cu pneuri de iarna. Pana acum nu au fost acordate amenzi, insa oamenii legii anunta ca vor trece la sanctionarea soferilor daca vor circula fara cauciucuri de…

- Politia Romana reaminteste ca legislația in vigoare nu conditioneaza utilizarea anvelopelor de iarna de o anumita data calendaristica, ci de starea partii carosabile, atunci cand se circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei. De asemenea, in aceste condiții, autovehiculele cu greutatea…

- Dupa ghiocei, trandafiri si urzici a venit si rindul capsunelor. In curtea unei familii din satul Gratiesti, municipiul Chisinau, fructele au inceput sa prinda culoare in plina iarna. Fenomenul este unul neobisnuit, iar la primavara plantele ar putea rodi mai putin, spun specialistii. Nadejda Crismaru…

- Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale si internationale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Premierul Japoniei vine saptamana viitoare in Romania. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis, marți, la Palatul Cotroceni, și de catre premierul Mihai Tudose, la Palatul Victoria. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii a…

- Liderul SUA, Donald Trump, a spus ca este deschis la convorbirile cu Coreea de Nord la momentul potrivit și în circumstanțe corespunzatoare, conform unui comunicat emis de Casa Alba. De asemenea, Trump a mai spus, la o zi dupa ce Coreea de Nord și de Sub au avut discuții dupa mai…

- Gazele naturale pentru populatie se scumpesc începând de miercuri, 10 ianuarie, cu peste 8%! Scumpirea, anunțata peste noapte de ANRE, îi prinde pe români descoperiți tocmai când începe gerul.

- Primaria iși deschide un nou sediu. Unde se depun cererile de alocații pentru copii Direcției de Asistența Sociala și Medicala a Primariei s-a mutat, din 3 ianuarie, intr-un nou sediu. Începând cu data de 3 ianuarie 2018, toate departamentele din cadrul Direcției de Asistența Sociala…

- Incet, incet, iarna incepe sa isi intre in drepturi, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte.

- Beyonce de Romania a primit, dupa luni bune, prima veste buna, imediat dupa Revelion. Astfel, fosta iubita a lui Nicolae Guța are toate motivele sa fie, acum, fericita, cu atat mai mult cu cat, in preajma Sarbatorilor de Iarna avea emoții cu privire la starea ei de sanatate.

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Timp de o luna, din 6 decembrie si pana pe 6 ianuarie, „mosoaiele” pazesc comuna Luncavita de spiritele rele care ar putea pune stapanire pe finalul anului sau pe primele zile din anul care incepe.

- CFR Cluj, liderul Ligii 1, a anunțat prin intermediul site-ului oficial ca s-a desparțit de portughezul Thierry Moutinho. Mijlocașul de 26 de ani a fost imprumutat pana in vara in La Liga 2, la formația Cultural Leonesa, locul 17. "Mult succes la noua echipa, Thierry!", au scris oficialii lui CFR pe…

- Vacanta de iarna este in toi, iar majoritatea moldovenilor sint in cautarea unei destinatii perfecte pentru a profita de zilele libere. In acest sens, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, vine cu citeva sfaturi. La procurarea unui produs (serviciu turistic), consumatorul…

- PREVENTIE Ca sa nu ne intoarcem din vacanta la schi cu probleme la articulatii, in special la genunchi, avem nevoie de: schiuri si clapari pe marime si de buna calitate, dar si de articulatii incalzite si de un sistem muscular foarte bine antrenat.

- Bogdan Chitic Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, toate cluburile de baschet din Ploiesti au ținut sa fie aproape de copiii și juniorii legitimați in structurile lor sportive și le-au oferit acestora cateva momente de relaxare, la finalul unui an calendaristic incarcat și plin de provocari. Fie ca au promovat…

- Mai exact, vacanta de vacantei de iarna are loc in intervalul 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018. Din data de 15 ianuarie elevii vor incepe scoala. De asemenea, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel:…

- Interesul tuturor este de a asigura nivelul optim de confort termic in locuința, mai ales pe timp de iarna cand temperaturile scazute pot crea un disconfort major. Cei care inca nu dispun de un sistem inteligent de incalzire ar trebui sa se orienteze cat mai rapid dupa o soluție in acest sens intrucat…

- Sfaturi extrem de importante pentru toti soferii. Cum iti incalzesti masina iarna? Iti spunem noi toate secretele. Cine nu-și dorește ca dimineața sa se urce intr-un automobil incalzit și sa nu mai aștepte mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil?Vezi AICI doua…

- Se spune ca pentru a avea noroc, in anul ce bate la usa, nu trebuie sa mananci nimic in ajun de Craciun; In ziua de Ajun se taie cate un mar, iar daca marul are viermi, se spune ca cel care a taiat fructul va fi incercat de boala tot anul, iar daca marul este putred, atunci va muri; In…

- Pe durata sarbatorilor de iarna, numarul trenurilor și a personalului de la casele de bilete din garile mari CFR Calatori va fi suplimentat. De asemenea, vanzarile biletelor fara loc va fi limitata. Pentru a face fața solicitarilor publicului cu ocazia sarbatorilor de iarna, trenurile care circula pe…

- Aproximativ 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri vor acționa in minivacanța sarbatorilor de iarna, anunța Ministerul Afacerilor Interne. Asigurarea climatului de ordine publica in contextul minivacanței cu ocazia sarbatorilor de iarna va fi asigurat de 8.200 de polițiști, 5.500 de jandarmi, 4.100…

- Tabloul „Florareasa”, realizat de pictorul barladean Nicolae Tonitza in anii 1923-1924, a fost adjudecat la o licitație organizata in București pentru suma record de 150.000 de euro. Lucrarea a facut parte din colecția comandantului forțelor militare germane din Romania in timpul celui de-al Doilea…

- Vin Sarbatorile! Nașterea Domnului aduce cea mai mare bucurie in sufletele și in casele gospodarilor de pretutindeni. Dar, pentru a intampina cum se cuvine minunea venirii pe lume a Pruncului Sfant, casele trebuie sa fie primenite și frumos impodobite iar mesele imbelșugate, pline cu bunatați tradiționale.…

- Utilizarea optima si corecta a centralei termice de apartament presupune respectarea unor criterii de folosire de baza pentru a evita ingreunarea functionarii echipamentului de incalzire, potrivit specialistilor Ariston Thermo Romania.

- Serviciul Vamal anunta deja ca va suplimenta numarul de angajati de sarbatori. In aceasta perioada, cand moldovenii revin acasa ori pleaca in vacanta, Serviciul Vamal isi va intensifica masurile pentru a fluidiza traficul și pentru a evita crearea cozilor la posturile de

- Preșcolarii de la Gradinița cu Program Prelungit "Pinocchio" Falticeni și structurile arondate ("Licurici" și "Dumbrava Minunata") au trait bucuria unui timp de calitate alaturi de parinți, bunici, cadre didactice, prin participarea la concursul "Ornamente ...

- Astazi, la Alba Mall, se va desfașura ”Targul micilor antreprenori” de la Alba Iulia, incepand cu ora 13.00. Cum un business mare se crește de mic, iar dobandirea de abilitați antreprenoriale este un proces complex, organizatorii ”Targului micilor antreprenori”, respectiv Europe Direct Regiunea Centru,…

- Solstițiu de iarna se produce, in 2017, pe 21 decembrie, la 18:28 (ora Romaniei). Incepand de la aceasta data, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator.

- Perioada sarbatorilor de iarna este o perioada aglomerata pentru marea majoritate a participanților la trafic. Inainte de a pleca la drum lung, printre primele lucruri care trebuie verificate sunt anvelopele. Utilizarea unei echipari corecte permite deplasarea in siguranța chiar și in condiții de drum…

- Sarbatorile de iarna ♥♥♥ Craciunul se apropie cu pasi repezi, dar înainte de toate, vine Ajunul Craciunului, zi în care majoritatea românilor înca fac ultimele

- Anotimpurile se succed cu repeziciune, iar de multe ori conștientizam abia tarziu lucrurile de care avem nevoie. Mergand pe ideea de a ne construi vara sanie și iarna car, vom incerca mereu sa ne aprovizionam din timp cu produsele necesare gospodariilor noastre. In acest sezon, Shop-einstal.ro vine…