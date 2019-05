Stiri pe aceeasi tema

- Plansete disperate și țipete inregistrate de un parinte la o gradinița din Timișoara, unde funcționeaza și o creța. Pentru ca filmarea a fost facuta din curte, nu se știe din ce clasa este copilul care promite printre lacrimi ca va fi cuminte.

- Parintii sunt cei care impun stilul de viata pe care il va adopta un copil, sunt responsabili pentru alimentatia copiilor și de comportamentele pe care le adopta copilul. Din nefericire, intr-o societate in care toate activitațile se desfașoara contra-cronometru, este extrem de dificil sa mai acordam…

- Parintii sunt responsabili de ce modele de viata invata copiii lor. Modelele apar cu rapiditate, insa au o calitate de pretuit, sunt selectabile. Le acceptam sau nu. Copiii sunt in crestere, ei se agata de tot ce pot prinde usor.

- „Victore, m-ai `incuiat`”. Asta i-a transmis, cu umor, preotul Mihai Catalin Savu unui copil ingrijorat ca ii cade un dinte. „Parinte, o sa imi cada ... The post Biletul amuzant pe care un copil i l-a dat unui preot: „Parinte, o sa imi cada un dinte. Doamne ajuta!” appeared first on Renasterea banateana…

- Multi parinti isi transfera frustrarile asupra propriilor copii, fara sa stie ca, in acest mod, ii vor afecta mental si emotional pe termen lung. La maturitate, multi dintre acesti copii fac acelasi lucru cu propriii copii, perpetuand inconstient relatia abuziva intre parinte si copil.

- A avea copii ne-ar putea face mai fericiti, in cazul in care costurile necesare pentru cresterea lor ar fi mai reduse, potrivit unui nou studiu, transmite Daily Mail. In SUA, 40% dintre parinti au...

- Gabriela Cristea recunoaște ca in acest moment nu se poate gandi decat la copil. "Va dati seama ca nunta este, acum, ultima mea grija. Nu mai facem nicio nunta, ne concentram pe sarcina. Oricum ar fi fost un eveniment restrans, nu o petrecere cu fast", a declarat Gabi Cristea. Gabriela…