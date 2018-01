Greşeli vestimentare care te îmbătrânesc. Atenţie să nu le faci şi tu Greseli vestimentare. Insa care sunt celelalte greseli care te fac sa pari mai batran/a decat esti in realitate. Sutienul nepotrivit

Studiile spun ca 85% dintre femei poarta masura gresita la sutien. Atunci cand porti un sutien care ti se potriveste perfect, sanii se vor ridica si vor crea impresia de siluta zvelta. Daca nu esti sigura de masura ta, cere sfatul unui angajat al departamentului lenjerie. Pantaloni trei sferturi evazati

Pantalonii trei sferturi pot fi foarte draguti si functionali, insa cu cat sunt croiti mai pe picior cu atat mai bine. In timp ce pantalonii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ai probleme cu tenul si nu stii ce produse sa mai folosesti? Acneea poate fi tratata cu ajutorul banalei aspirine. Aceasta trebuie pisata in masca de fata si aplicata pe ten. Efectele sale sunt uimitoare. Vindeca acneea, curata tenul si il exfoliaza. Acidul salicilic si acidul beta hidroxil ajuta la…

- Masura de legalizare a consumului de marijuana in scopuri medicinale a dus la o scadere accentuata a infractionalitatii in statele din SUA aflate la granita cu Mexicul, demonstreaza un nou studiu, citat de Guardian. In cercetarea intitulata “Sunt organizatiile mexicane de traficanti lovite de legalizarea…

- Atenție, șoferi! In vacanța de Craciun, traficul rutier din Romania va fi monitorizat cu sute de radare, dar si cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes si a intrat deja in functiune acum cateva zile.

- Recent, imbracat intr-un pulover cu fermoar, cu un fular de gat si cu o geanta pe umar, Adrian Enache a mers intr-un astfel de loc, sub privirile atente ale paparazzilor, scrie spynews.ro . Pret de cateva ore, artistul si-a bagat fata in „reparatii". La ce tratamente a fost supus cantaretul numai…

- Desi par curate, periile de machiaj sunt pline de bacterii, celule de piele moarta, murdarie, uleiuri, pe care nu le vezi cu ochiul liber. Curata-ti periile de machiaj des, mai ales daca le utilizezi zilnic. Spala-le cu sapun si clateste-le cu apa curata. Aplici fondul de ten cu degetele…

- Atentie la carnea de porc, care poate fi infestata cu trichineloza, pentru ca riscati o infestare cu un parazit care va poate pune viata in pericol la modul cel mai grav si care poate fi chiar fatala, in caz ca nu este tratata la timp. In Mehedinti au fost descoperite trei cazuri in care medicii veterinari…

- Calculatorul a devenit aproape indispensabil in multele din ocupatiile din prezent, iar statul indelungat in fata monitorului ne afecteaza vederea. Nu conteaza daca in prezent porti sau nu ochelari, calitatea vederii...

- Un transport agabaritic circula pe Autostrada Vestului zilele acestea, ingreunand serios traficul. Anunțula fost facut marți dimineața de oficialii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara.

- Politistii recomanda soferilor atentie maxima pe A3 Bucuresti - Ploiesti, unde exista pericol de acvaplanare. Traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. Potrivit Centrului Infotrafic, pe A3 Bucuresti - Ploiesti, traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. In zona kilometrului…

- Atentie conducatori auto! Pe DN 18, in Pasul Gutai ninge abundent. Se actioneaza cu trei utilaje, din care unul de tip UNIMOG pentru curatarea de zapada a partii carosabile. Se imprastie material antiderapant (15 tone). Echipaje ale Serviciului Politiei Rutiere sunt in zona si monitorizeaza traficul…

- Dr. Quinn: Opt motive posibile pentru care nu reușești sa scapi de grasimea de pe abdomen Hai sa nu fim absurzi: daca nu ești model Victoria’s Secret, sau vreo cantareața care mizeaza pe atuurile ei fizice, ori o sportiva de performanța, iți poți permite luxul sa ai puțina grasime. Aceasta grasime protejeaza…

- Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfașurat 8.884 de controale in unitatile din industria agroalimentara. Read More...

- Primaria Sectorului 4 a montat parazapezi pe Soseaua Berceni. Masura este luata pentru prima data in istoria Bucurestiului și este una exceptionala, care vine in ajutorul celor nevoiti sa circule pe una dintre cele mai aglomerate artere, care face legatura intre sudul capitalei si comunele limitrofe…

- Investiții de 5,5 milioane de euro intr-un parc industrial al Clujului Parcul industrial Campia Turzii din judetul Cluj, operational din 2016, a atras investitii de 5,5 milioane de euro de la patru companii, care vor crea 100 de locuri de munca. Compania Caso Mechatronics, ultima firma rezidenta,…

- Ministrul Apararii, declaratie socanta: Britanicii care s-au alaturat retelei Stat Islamic ar trebui vanati si ucisi Cetatenii britanici care s-au alaturat retelei teroriste Stat Islamic in Siria si Irak ar trebui vanati si ucisi, a declarat Gavin Williamson, ministrul Apararii de la Londra. Membrii…

- Departamentul Supraveghere Piata al Registrului Auto Roman a inchis peste 200 de service uri care nu aveau autorizatie de functionare, informeaza Registrul Auto Roman. Masura a fost luata dupa un control facut de inspectorii Registrului la 655 de societati din toata tara.RAR a suspendat activitatea…

- Nou program de functionare pe linia de autobuz 8 Ca urmare a reducerii activitatii in Centrul Agro Transilvania si a scaderii numarului de calatori pe linia 8L (P-ta Marasti – Cal. Someseni – Agro Transilvania), incepand cu 7 decembrie 2017 linia va functiona in zilele lucratoare, dupa un nou program.…

- Atentie soferi si posesori de automobile! O noua metoda prin care puteti ramane fara masini a iesit la iveala si este tot mai populara printre hotii care actioneaza in tari din vest.

- Odata ce deții toate informațiile despre ingrijirea corecta a urechilor, reușești sa previi anumite complicații care iți pot afecta sanatatea. Ceara din ureche este unul dintre mecanismele principale de aparare ale organismului, acționand ca un scut protector in fața agenților patogeni sau a obiectelor…

- Bradul impodobit poate produce alergii respiratorii si la ochi. Cei care sufera de astm pot sa se trezeasca si cu o criza severa. Expertii ne sfatuiesc ce sa facem ca sa reducem reactiile alergice provocate de brazii de sarbatoare.Brazii pot sa gazduiasca mucegai care se multiplica la caldura…

- „Comisia de circulație din cadrul Primariei Oradea a aprobat marti, 28 noiembrie, anularea locurilor de parcare cu plata de pe strada Primariei, intre strada Ion Luca Caragiale și B-dul Decebal, de pe partea dreapta a sensului de circulație și interzicerea opririi vehiculelor pe acest tronson”, informeaza…

- Legile Justiției - Ambasada Marii Britanii, poziție net diferita fața de cea a americanilor "Speram ca orice modificare adusa sistemului de justitie are rolul de a promova independenta si eficienta operationala ale institutiilor judiciare si ale statului de drept, luand in considerare recomandarile…

- IDEI de cadouri. Gadgeturile, in tendinte anul acesta Castile wireless, camerele Polaroid sau ochelarii de realitate virtuala sunt doar o parte din gadgeturile anului 2017, care pot fi luate in considerare ca un cadou pentru persoanele pasionate de tehnologie, in contextul in care se apropie sezonul…

- Clujul incurajeaza sportul in randul elevilor. Acces gratuit la meciul Romania - Olanda Elevii din Cluj-Napoca (clasele I-XII) vor avea acces gratuit la meciul de baschet dintre echipele naționale ale Romaniei și Olandei, din cadrul FIBA World Cup 2019 Qualifiers. Partida este programata sa se…

- Politistii va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la

- Dr. Quinn: Cartofii dulci – mult mai sanatoși decat cei obișnuiți Afla ce beneficii aduc organismului. Cartoful este, fara doar și poate, unul dintre cele mai populare alimente, cel puțin în camara românilor. Preparați la cuptor, piure, în salate orientale, în supe și ciorbe,…

- Luni, 20 noiembrie, utilajele erau dispuse pe toata lungimea strazii. Pana acum, din ce am observat, strada a fost decapata, bordurile au fost montate, precum și accesele la case. Nu mai ramane decat așezarea primului strat de mixtura asfaltica, ridicarea capacelor la cota și așezarea ultimului strat…

- LOTO. Numerele extrase duminica, 19 noiembrie Duminica, 19 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 16 noiembrie, Loteria Romana a acordat 13.125 de castiguri in valoare totala de 545.367,61 lei. Numerele…

- Mii de romani sunt terorizați in ultimul timp de apeluri telefonice venite din tari exotice. Apeluri scurte, la care destinatarul nu apuca sa raspunda. Curiosi sa afle cine ii cauta din insulele Maldive sau din Tanzania ei suna inapoi. Fara sa stie ca un singur minut vorbit le poate adauga la factura…

- Operatorii de telefonie, internet sau televiziune lanseaza cu ocazia Black Friday diverse oferte promoționale, insa este important ca utilizatorii sa se informeze temeinic inainte de a se decide asupra unei oferte de acest tip. Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații…

- Casa Regala a Romaniei in viata Clujului Vernisajul expozitiei, cu un accentuat caracter istoric, va avea loc vineri 17 noiembrie 2017, incepand cu orele 16:30, in cadrul B.C.U. “Lucian Blaga”. La eveniment era asteptata si prezența Alteței Sale Regale Principele Radu al Romaniei, dar care, din cauza…

- Dr. Quinn: Șapte greșeli frecvente pe care le fac femeile, pe masura ce imbatranesc Pe toți ne sperie gandul ca vom imbatrani candva. Ar trebui, poate, sa privim și lucrurile pozitive care vin o data cu aceasta etapa a vieții: mai multa încredere în sine, o mai buna conștientizare…

- Cursul leu/euro ramane aproape de maximul istoric Cursul a scazut usor fata de luni cand a atins un maxim istoric. Cotatia oficiala afisata marti, la ora 13.00, de Banca Nationala a României (BNR) este de 4,6482 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi…

- ROBOR a atins maximul ultimilor trei ani Conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 1,92%, de la 1,89%. Indicele la trei luni nu a mai depasit pragul de…

- 3 fresh-uri din fructe si legume ca sa iti recapeti energia Pentru a te ajuta sa obtii un boost de energie, in mijlocul zilei, va prezentam trei bauturi naturale din fructe si legume. Suc de morcovi si sfecla - Sfecla rosie are proprietatea de a stimula oxigenarea tesuturilor si este cunoscuta…

- Pentru ca viteza, alcoolul la volan, abaterile savarsite de catre pietoni in trafic si neacordarea prioritatii de trecere reprezinta unele dintre principalele cauze care conduc la accidente pe drumurile publice, Politia Romana va intensifica actiunile in strada, in perioada 13-19 noiembrie 2017.

- Dieta cu ridiche neagra. Pierzi 5 kilograme in 7 zile Iti mai amintesti siropul de ridiche neagra cu care ne tratau mamele noastre in copilarie, atunci cand raceala ne punea la pat? Ei bine, ridichea neagra este o adevarata minune si nu doar pentru tuse, ci este si un adjuvant in curele de slabire,…

- Este zarva mare cu trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, dar decizia pare sa nu fi fost una tocmai proasta daca stam sa analizam un pic mai profund situația. Și asta pentru ca, potrivit ANAF peste 150.000 de companii nu au platit darile pentru angajați, astfel ca aproximativ…

- Gazon sintetic pe terenurile de sport din Cluj FOTO Terenurile de sport (fotbal și baschet) de pe malul Someșului, din cartierul Grigorescu, urmeaza sa fie acoperite cu gazon sintetic și pavaj de cauciuc. Lucrarile urmeaza sa fie finalizate pâna la sfârșitul lunii noiembrie, în…

- Comisia de circulatie de la nivelul municipiului Timisoara a aprobat inchiderea totala a traficului pe sub pasajul Jiul, incepand de maine, vineri, 10 noiembrie 2017, de la ora 9 dimineata, pentru efectuarea lucrarilor de modernizare. Masura de interzicere a traficului prin pasajul de sub calea ferata…

- Primaria Sibiu anunța ca traficul pe un tronson al strazii Viitorului va fi inchisa timp de 3 zile. Masura este necesara pentru a facilita lucrarile de desfințare a podului metalic situat langa podul CFR care traverseaza aceasta strada. Read More...

- Organizarea unei nunti de succes presupune, pe langa rezervarea din timp a unui restaurant, programarea la biserica dorita sau la starea civila, gasirea unui fotograf profesionist care sa imortalizeze cele mai frumoase momente ale acestui eveniment. Pentru ca totul sa fie perfect, trebuie sa ai grija…

- Potrivit Codului Rutier, soferii angajati in trafic au prioritate daca se afla in sensul giratoriu. Citeste si Atentie, soferi! Ce se intampla daca pui AVARIILE ca sa multumesti, in trafic „Codul Rutier spune ca cel din interiorul sensului are prioritate. In mod normal, in apropierea…

- De la 1 ianuarie scade impozitul pe venit pana la 10%, crește salariul minim pe economie, cresc deducerile personale pentru persoanele aflate in intreținere și firmele cu cifra de afaceri mai mica de un milion euro vor fi considerate microintreprinderi și vor plati un impozit de 1%. Propunerile de modificare…

- Un act normativ, depus la Senat, ar putea modifica viteza maxima cu care pot conduce șoferii în localitați. Astfel, autovehiculele ar putea circula prin localitați cu viteze de pâna la 60 de km/h. Pentru a se putea aplica, proiectul de act normativ are nevoie de votul Parlamentului,…

- Un act normativ, depus la Senat, ar putea modifica viteza maxima cu care pot conduce șoferii în localitați.Astfel, autovehiculele, indiferent de categoria din care fac parte, ar putea circula prin localitați cu viteze de pâna la 60 de km/h, potrivit proiectului de lege înregistrat…