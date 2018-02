Stiri pe aceeasi tema

- Inca o zi cu un bilant formidabil!A Ieri am acumulat super castiguri, prin intermediul celor 7 ponturi ”verzi” din 8 propuse! Evidentiem mai ales procentajul de 100% al pariurilor corecte oferite pe cele doua meciuri din optimile Ligii Campionilor.A

- Se spune ca cel mai bun prezicator al viitorului este trecutul si, in egala masura, ce nu te omoara te face mai puternic. Si totusi, de ce continuam sa ne lovim de aceleasi situatii, de ce urmam acelasi scenariu asteptand ca lucrurile sa aibe rezulta

- "Este cu totul revoltatoare situația in care a ajuns Guvernul PSDragnea 3, care alearga acum ca un apucat sa carpeasca gogoașa fiscala a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat, umflata peste masura. Ordonanța de Urgența 3/2018, adoptata ieri de Guvern, nu doar ca nu echilibreaza situația,…

- Irina Begu a facut o serie de declarații cand a ajuns marți pe Aeroportul Henri Coanda. Tenismena a marturisit ca este greu cand lipseste Simona Halep, dar a precizat ca echipa Romaniei va avea sustinerea publicului si va putea obtine victoria in meciul cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale…

- Repercursiune sau repercusiune? Forma corecta a cuvântului este repercusiune, dar 90% dintre vorbitorii de limba româna folosesc forma gresita care include un R în plus. Iata o lista cu 29 de cuvinte folosite greșit.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), la care este afiliata și Alianța Sindicatelor din Invațamant Suceava, cu peste 8.000 de membri, a dat Guvernului un ultimatum prin care a cerut solutionarea mai multor probleme cu care se confrunta in acest moment angajatii din educatie. Cele mai…

- In saptamana de vacanta intersemestriala, Teatrul Arlechino va desfasura mai multe ateliere creative pentru copii in cadrul programului „Arlechino Atelierul de Creatie si Recreatie”. Modulul atelierelor este intitulat „Retetarul de teatru – Facem teatru mititel, folosind un degetel” si…

- Liberalii vor vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta Romaniei" sa faca la fel. "Am decis in Biroul Politic…

- FCSB a pierdut primul amical al cantonamentului din Spania, scor 2-3, impotriva austriecilor de la Admira, insa Constantin Budescu nu se ingrijoreaza. "E bine ca am revenit in a doua repriza, dar pacat ca n-am caștigat. Vom discuta sa vedem ce s-a intamplat in prima repriza. Nu trebuie sa mai greșim.…

- O petitie pentru sustinerea in functie a ministrului Educatiei, Liviu Pop, a fost initiata online, initiatorul acesteia precizand ca poate acesta "a utilizat regionalisme fonetice cu sonoritati buclucase", dar a "demarat schimbarea in bine a sistemului preuniversitar".

- „Eu cred ca voi fi informat si oficial despre persoanele care vor fi propuse, insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal sau care au condamnari penale, aceasta opinie o cunoasteti. Dupa parerea mea, n-au ce cauta in fruntea…

- Datorita proprietatilor pe care le detine, uleiul de nuca de cocos este ingredientul cosmetic la moda: de la hidratarea pielii pana la albirea dintilor. El poate fi folosit ca pasta de dinti pentru o dantura mai alba si mai sanatoasa.

- 16 drumuri județene importante vor fi modernizate in acest an in timp ce altele vor fi supuse unor reparații curente, a anunțat vineri președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. El a aratat ca opt drumuri județene vor fi modernizate prin Programul Național de Dezvoltare Locala iar alte patru…

- Duminica e zi de odihna, ca sa ne aminteasca noua tuturor ca va veni un moment cand totul va lua sfarsit si nu vom mai fi nevoiti sa muncim. Așadar, in a șaptea zi a saptamanii, preoții ii sfatuiesc pe credincioși sa se odihneasca și sa nu faca decat lucruri care ii relaxeaza și ii umplu de...

- Sociologul a spus ca Marcel Ciolacu, vicepremierul care a demisionat din Guvern impreuna cu Mihai Tudose, este "un bagator de seama". [citeste si] "Mihai Tudose pleaca cu Marcel Ciolacu. Acesta din urma a avut un portofoliu de excepție - acela de bagator de seama pe langa premier.…

- Casa Memoriala ‘Mihai Eminescu’ de la Ipotesti va fi redeschisa duminica publicului, dupa patru luni de la inchiderea sa pentru lucrari de reparatii. ‘Vizitatorii vin in primul rand pentru casa familiei Eminovici si nu sunt tocmai bine dispusi cand vad ca nu poate fi vizitata. Noi trebuia sa facem aceasta…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e fan declarat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe și a facut o dezvaluire neașteptata. Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal din Romania. "Vom face asta pentru copii. Facem aceste…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a cerut demisii in masa, ale sefilor din Politia Romana, dupa mediatizatul caz al pedofilului politist. In acest context, politistii au luat atitudine. Unul dintre ei, ofiter de la serviciul Omoruri, a scris o scrisoare in care ii da o adevarata lectie ministrului Carmen…

- In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017,…

- Betty Salam si Catalin Visanescu formeaza un cuplu de mai multe luni si si-au facut deja planuri de casatorie. Fata celebrului manelist a dezvaluit data nuntii, dar si cum va arata rochia pe care o va purta in cel mai fericit moment al vietii ei. „Facem cununia in august, pe 25, iar nunta in 2019. Ne-am…

- Premierul Mihai Tudose pregateste schimbari majore în Guvern si începe analiza anuntata înca de anul trecut a ministrilor. Potrivit unor surse, premierul ar fi nemultumit de numarul mult prea mare de cabinete si si-ar dori comasarea unora dintre ele. Restructurarea…

- Iarna este anotimpul in care infectiile ne pandesc la tot pasul. Gerul ruineaza sistemul imunitar si ne provoaca tot felul de tulburari.Imediat ce am iesit afara avem tentinta de a baga mainile in buzunar, insa specialistii sustin ca este un lucru gresit, scrie antena3.ro.

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct", unde a marturisit ca urmeaza o noua etapa in viața ei personala. Cantareața de muzica populara s-a logodit…

- Prima zi din noul an vine cu o multime de superstitii. Cei care le tin sustin ca, in acest fel, le va merge bine tot anul. Nu trebuie sa lipseasca banii din buzunare, sarutul de sub vasc, sau hainele de culoare rosie.

- În a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici îl sarbatoresc pe Sfântul Ștefan, primul martir creștin condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim.

- Abia acum s-a aflat. In fiecare iarna avem parte de facturi si mai mari la caldura, desi in casele noastre este frig. Cum s-a ajuns la o asemenea situatie? Specialistii ne dezvaluie marile greseli pe care le facem cu totii. Oamenii incep sa foloseasca centrala in unele zone incepand cu luna octombrie…

- Un triplu campion al Romaniei, aproape de CFR. A lucrat cu Petrescu la Urziceni Transferul iernii s-ar putea produce in Ardeal. Un triplu caștigator al Ligii 1 a intrat in atenția lui CFR Cluj. Dupa ratarea unor jucatori ca Olimpiu Moruțan și Alexandru Ionița, dar și dupa un presupus interes pentru…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania fac apel la "toate partile implicate" in procesul de reforma a justitiei "sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei", se arata…

- Calculatorul a devenit aproape indispensabil in multele din ocupatiile din prezent, iar statul indelungat in fata monitorului ne afecteaza vederea. Nu conteaza daca in prezent porti sau nu ochelari, calitatea vederii...

- Periajul frecvent si de calitate, inca de la aparitia primului dinte la copii, ii poate scuti de multe neplaceri. Daca bugetul nu permite ingrijirea periodica a danturii in cabinetele de stomatologie, se poate apela la ingredientele naturale, care stau la baza dezvoltarii multor produse cosmetice.

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca Bugetul de stat pe 2018 este unul care genereaza o crestere a datoriei publice, ceea ce indeparteaza Romania de zona euro si de "nucleul dur" al UE."Am privit cu atentie bugetul și aș face cateva observații. Este un buget care iși așeaza caracterul…

- Impactul amendamentului prin care cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% nu a fost calculat, dar, daca suma este consistenta, exista riscul depasirii deficitului bugetar, a declarat, vineri seara, Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice.…

- Aspectele care tin de ordinea publica in spatiile publice din metrou sunt asigurate de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti iar Metrorex, in calitatea sa de operator de transport public de calatori, are angajate servicii specializate de paza, al caror obiect de activitate il reprezinta…

- Recentele masuri fiscale (mutarea contributiilor de la angajator la angajat si impozitul pe cifra de afaceri pentru firmele cu venituri sub 1 milion de euro) ar putea aduce scaderi de salarii in IT si mai putine angajari in 2018, este de parere presedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software…

- Cel mai valoros inotator roman, Robert Glința, care a ratat Campionatele Mondiale din acest an din cauza unor probleme medicale, va reveni in competițiile majore internaționale la Campionatele Europene in bazin scurt, care se vor desfașura la Copenhaga in perioada 13-17 decembrie, a declarat, luni,…

- ”Vin Sarbatorile de Craciun. Ce bucurie! Apare insa și frenezia parinților de a cumpara cadouri și atenții cat mai "grijulii" pentru invațatori și profesori in școala, din nou. In nicio țara civilizata nu se intampla așa ceva. In școala nu cred ca ar trebui sa se cultive cultura cadoului și a "mitei…

- Povestea renașterii lui ”U” Cluj spusa de suporteri: ”Tot ce facem, este facut cu inima” Bogdan Blaga și Ciprian Stoica, suporteri și membri cotizanți ai ”studenților”, au vorbit despre cum a renascut Universitatea Cluj și pasiunea transmisa din generație in generație pentru acest club. Anul…

- Una dintre cele mai prestigioase unitati de invatamant din Botosani se confrunta cu o situatie mai rar intalnita. O eleva din clasa a XI – a de la Colegiul National AT Laurian a devenit mama.

- Reprezentanții transportatorilor au solicitat autorizare din partea Primariei Capitalei. "La aceste manifestari va participa un numar de aproximativ 5.000 de taxiuri, autobuze, autocare care aparțin patronatelor din domeniul de activitate, privind transportul de persoane in regim taxi, transporturi…

- DIN CUPRINS Ce crede despre viitorul Romaniei și de ce a ramas in țara Cum au fost experiențele sale la semimaraton De ce nu-i place Rafael Nadal și ce sportivi urmarește Marius Manole, unul dintre cei mai buni actori ai generației tinere, nu are speranțe ca se pot schimba lucrurile, insa nu renunța.…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul de drept.Cristian…

- Legile Justiției sunt modificate ținand cont de amendamentele și observațiile venite de la CSM, de la asociațiile profesionale, și nu este vorba despre „un dialog al surzilor sau al celor care aud mai bine”, a declarat, luni, președintele Comisiei speciale pentru Legile Justiției, Florin Iordache, facand…

- Din data de 20 mai 2018, vor exista noi reguli pentru obținerea ITP-ului, dar și masuri menite sa descurajeze inșelatoriile pe piața auto second hand, scrie jurnalul.ro. Parlamentul a aprobat, ca pe o formalitate, fara niciun vot impotriva și fara nicio modificare, Ordonanța Guvernului nr. 81/2000…

- "Legea pensiilor este in lucru, poate va fi gata la anul, sa vedem apoi cat dureaza implementarea si in ce ordine va fi implementata din punct de vedere al beneficiarilor, fiindca va fi foarte greu de procesat milioane de dosare”, a declarat premierul Mihai Tudose, la Antena 3.El a spus…

- Fie ca ne mira sau nu, Romania nu a invatat din greselile facute in perioada de boom, 2007-2008, din cauza carora criza economica ne-a lovit din plin in 2009. Da, unele lucruri s-au imbunatatit, insa exista si domenii in care perpetuam in erori. Este si cazul deficitului bugetar.…

- • ȘOC: Ce a declarat victima in postul de poliție! Batut de un polițist local, cu bestialitate, victimei fiindu-i scoși dinții din gura. Așa suna o reclamație facuta de un cetațean pe 112, care sesiza, la jumatatea acestei luni, ca intr-un bar din Targu-Jiu, polițistul local Constantin Dragoș…

- PAOK, echipa lui Razvan Lucescu, s-a impus in meciul cu Atromitos 2-1 (Detalii aici) și este umar la umar cu AEK in fruntea clasamentului dupa a 6-a victorie: "Am vrut sa ne revanșam dupa infrangerea de la Atena și am fost prea grabiți sa decidem meciul, ne-am precipitat, oferindu-le lor șansa de a…