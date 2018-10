Stiri pe aceeasi tema

- Primul manual de Biologie de clasa a VI-a, conceput de Editura Pedagogica a Ministerului Educației, are erori grosolane. Astfel, inima și ficatul sunt poziționat greșit intr-o fotografie care le prezinta elevilor organele omului. Mai mult, in manual sunt foarte multe greșeli de gramatica. Inima și ficatul…

- Primul manual de Biologie de clasa a VI-a, realizat de Editura Pedagogica a Ministerului Educației, are erori grosolane, scrie HotNews.ro. Spre exemplu, inima și ficatul sunt poziționat greșit într-o fotografie care le prezinta elevilor organele omului. Din manual…

- Greșeli grave in manualul de Biologie de clasa a VI-a. Inima și ficatul sunt puse greșit intr-o fotografie care le explica elevilor sistemul de organe al corpului uman. Elevii de clasa a VI-a vor invața peste o saptamana de pe manuale facute de editura unica a Ministerului Educației. Manuale care,…

- Proiectul ambitios al Ministerului Educatiei si al Editurii Didactice si Pedagogice vine la pachet cu o serie de probleme care continua sa iasa la suprafata. Inacapatanati sa faca fata unei asemenea munci, manualul de Geografie de clasa a VI-a a fost atat de catastrofal, ca cele aproape 150.000 exemplare…

- Directorul general al Editurii Didactice si Pedagogice, Maria Mihaela Nistor, a anuntat ca ii va actiona in judecata pe acestia, dupa ce au fost tiparite 150.000 de carti ce contin erori foarte grave.

- Ministerul Educatiei Nationale a decis sa solicite Editurii Didactice si Pedagogice retiparirea in totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a la care au fost constatate mai multe erori. Potrivit unui comunicat transmis luni presei de MEN, in acest caz toate costurile vor fi suportate de…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) solicita Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) sa retipareasca manualul de Geografie pentru clasa a VI-a si sa suporte toate costurile. Pana cand noile manuale vor fi trimise in scoli, profesorii si elevii vor putea folosi manualul corectat in varianta digitala.…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) solicita Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) sa retipareasca manualul de Geografie pentru clasa a VI-a si sa suporte toate costurile. Pana cand noile manuale vor fi trimise in scoli, profesorii si elevii vor putea folosi manualul corectat in varianta digitala.…