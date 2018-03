Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a caștigat cea de a treia ediție a show-ului de televiziune ”Bravo, ai stil” (Kanal D), Iuliana Doroftei a intrat in atenția creatorilor de moda din Romania. Recent, tanara a fost vedeta...

- Am putea spune ca ne-am obsinuit cu schimbarile periodice de look ale lui Kim Kardashian, dar se pare ca și soțul ei incepe sa ii urmeze exemplul. Artistul pare sa iși schimbe culoare parului in fiecare luna.

- Recent numit in funcția de director sportiv al naționalei U21, Mirel Radoi a vorbit despre conflictul pe care l-a avut in trecut cu Ionuț Lupescu, principalul favorit sa caștige alegerile pentru președinția FRF. "E mult spus ca a fost o cearta intre mine și Ionuț Lupescu. Ca a degenerat puțin, e adevarat.…

- Kim Kardashian si Kanye West au devenit in ianuarie parintii lui Chicago, cel de-al treilea mostenitor al cuplului. Intrebata de jurnalistii ELLE daca se simte pregatita pentru inca un copil, Kim a spus ca momentan, atat casa, cat si inima ei, sunt foarte pline acum. Ea a mai declarat ca patru copii…

- Cantareata americana Taylor Swift a fost acuzata ca a plagiat o reclama a companiei Kenzo pentru cel mai recent videoclip al ei, "Delicate", pe care l-a lansat duminicaюTaylor Swift a lansat pe 11 martie videoclipul piesei "Delicate", care face parte din cel de-al

- Daca pe fetele Kardashian – Jenner le știm prea bine, pe cele din spatele acestui clan le cunoaștem mai puțin. Kris Jenner, alias ”momager”, dar și mama acesteia, Mary Jo (83), au aparut intr-un shooting recent alaturi de Kim Kardashian. Iar fotografiile sunt de-a dreptul spectaculoase! Trei generații…

- Sefa sectiei Terapie nr. 2 de la Spitalul Municipal, Ala Valenga, a ajuns in stare grava la spital, prezentand mai multe traumatisme. Femeia a fost batuta de sotul unei paciente care a decedat.

- Strada George Topirceanu, paralela cu Sucevei, e de un calm aproape rural. Linistea nu este singurul atribut neorasenesc al locului: starea drumului ii scoate din sarite pe proprietarii de case din zona. Carpit de nenumarate ori, covorul asfaltic e valurit si gaurit, presarat cu balti la orice…

- In varsta de 45 de ani, Regina Spaniei impresioneaza cu ținutele sale de fiecare data cand apare la vreo indatorire regala. Este o femeie cameleonica care iși adapteaza vestimentația in funcție de evenimentul la care participa, așa ca am vazut-o pe Letizia in o mulțime de outfituri impresionante, de…

- Sotia lui Florin este acum in stare de soc. Nu concepe viata fara sotul ei, iar pe Facebook a postat un mesaj cutremurator, in care ii promite lui Florin ca va merge la el. "Unde ai plecat soțul meu iubit, cui m-ai lasat? Pentru cine mai traiesc eu acum? Iți promit ca o sa vin langa tine,…

- Jurnalista Antena3, Dana Grecu, devenita recent Chera, traieste una dintre cele mai frumoase perioade ale vietii Ajunsa la varsta de 40 de ani, trecuta recent printr un divort, jurnalista ne da acum o veste la care nu ne am fi asteptat: este insarcinata si va deveni mama pentru a treia oara, conform…

- Recent am aflat ca spaniolii de la SEAT au decis sa faca un brand separat de masini sport, numit CUPRA. Daca pana acum astfel se numeau versiunile performante ale modelelor marcii, acum acesta vor purta atat o denumire noua, cat si un logo nou.

- Vestea ca vor divorța dupa doar doi ani de mariaj i-a luat prin surprindere pe mulți! Toți ne-am intrebat cum se face ca un cuplu atat de sudat, și aparent fericit, a ajuns la desparțire. Ei bine, la cateva zile de la anunțul facut de cei doi actori, in presa internaționala apar tot felul de ipoteze…

- Un barbat din Romania si a uitat pur si simplu sotia intr o parcare din Ungaria, scrie ebihoreanul.ro. Potrivit comunicatului Inspectoratului de Politie din Judetul Somogy, intamplarea s a petrecut chiar miercuri, 21 februarie, intr o parcare de pe autostrada M5, in apropierea orasului Szeged. Sotul…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- Andreea Esca si sotul ei, Alexandre Eram, vor sa construiasca in centrul municipiului Cluj-Napoca un hotel de patru stele, pe locul unei cladiri istorice. Imobilul va avea un etaj, mansarda si o terasa imensa, trei curti interioare, gradini, parcare subterana cu 16 locuri. Au deja toate aprobarile necesare…

- Sagețile iubirii au plutit ieri la cele trei date-uri pe care le-am pus la cale cu Radio Tinder, dar și printre vedetele de peste ocean. Unele dintre ele și-au declarat public iubirea, așa ca sa știe toata lumea ce simt. Kim Kardashian a postat o fotografie și un mesaj pe Twitter pentru Kanye West.…

- Mesajul Oanei Zavoranu pentru soțul ei, Alex Ashraf. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și nu ezita sa iși arate iubirea public. De data asta, vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant. De Sfantul Valentin, Oana și-a surprins soțul cu un mesaj de dragoste.…

- Starea de sanatate a printului Henrik, sotul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei, s-a deteriorat, a anuntat vineri casa regala daneza, citata de DPA. Din cauza inrautatirii starii de sanatate a tatalui sau, printul mostenitor Frederik a parasit Jocurile Olimpice de Iarna la Pyeongchang si se intoarce…

- Presa mondena din SUA a tot scris in ultimele luni despre faptul ca Jenner este insarcinata, insa vedeta de 20 de ani a preferat sa nu vorbeasca despre acest subiect. Jenner a anuntat oficial pe Instagram, duminica, faptul ca a nascut o fetita pe 1 februarie. Si-a cerut scuze fanilor pentru…

- Și-ar fi imaginat cineva ca o femeie precum Kim Kardashian va deveni un model de copiat? Ei bine, ea a evoluat spectaculos, de la protagonista unui sex-tape, la soția lui Kanye West și diva din propriul show, Keeping Up with the Kardashians, transformandu-se intr-un reper de stil. Imaginea brandului…

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost înselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun. Magnatul Kirill Shamalov ar fi ramas fara aproape…

- O femeie de 41 de ani, din comuna suceveana Vulturesti, a fost omorata in bataie de catre sotul ei. Victima a fugit de acasa pentru ca a fost batuta de catre sotul ei si s-a dus la un vecin unde a baut impreuna cu acesta, iar apoi s-a culcat. Fiind convins ca nevasta il inseala, barbatul a cautat-o…

- Pe 15 ianuarie Kim Kardashian și Kanye West au devenit parinți pentru a treia oara, de data aceasta cu ajutorul unei mame surogat. Bucurie mare in familia lor dupa ce un alt bebeluș de gen feminin a venit pe lume in clanul Kardashian – Jenner, facand-o pe proaspata mamica sa radieze de fericire. Kim…

- Un accident grav a avut loc noaptea treccuta pe un drum judetean din Suceava. Un barbat in varsta de 31 de ani a condus sub influenta alcoolului, a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp, apoi s-a rasturnat.

- Kim Kardashian si-a numit fetita dupa un oras din America! Iata cum o va boteza! Kim Kardashian si Kanye West au ales si de aceasta data un nume mai putin utilizat pentru cel de-al treilea copil. Cei doi soti au ales ca fetita lor, adusa pe lume saptamana aceasta de o mama surogat, sa poarte numele…

- Kim Kardashian și Kanye West sunt in culmea fericirii, dupa ce al treilea copil al lor a venit pe lume. Așa cum cele doua vedete ne-au obișnuit cu "ieșitul din normal", numele fetiței va fi unul special.

- Beyonce și Jay-Z i-au surprins pe Kanye West și Kim Kardashian cu un super cadou pentru fetița nou nascuta prin mama surogat. Cea mai mica membra a familiei Kardashian-West a fost celebrata miercuri, in prima zi, printr-o brațara incrustata cu cele mai scumpe diamante. Cadoul pentru micuța i-a costat…

- Indragita cantareata de muzica populara Niculina Stoican a izbucnit in lacrimi la TV! Artista a povestit despre momentele grele din viata ei si acum a gasit puterea de a vorbi despre perioada in care sotul ei a fost dupa gratii. Niculina Stoican si sotul ei au trecut prin momente crancene in perioada…

- Kim Kardashian și Kanye West au primit mai multe oferte de milioane pentru a oferi fotografii ale noului nascut. Cuplul a refuzat insa orice oferta. Nenumarate agenții publicitare, dar și agenții de presa au inceput sa faca astfel de oferte, cu prețuri ce variau intre 2 și 5 milioane dolari, inca de…

- Kim si Kanye West au devenit parinti pentru a treia oara, luni, cu ajutorul unei mame surogat, informeaza contactmusic.com. Starleta a facut anuntul, luni, pe site-ul personal: „Este aici! Suntem atat de indragostiti! Eu si Kanye suntem fericiti sa anuntam nasterea fiicei noastre sanatoase si frumoase.…

- Starul de reality-show Kim Kardashian a anuntat ca ea si sotul ei, rapperul Kanye West, au devenit parintii unei fetite nascute de o mama surogat, acesta fiind cel de-al treilea copil al cuplului, informeaza AFP.

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. "Kanye si cu mine suntem bucurosi sa anuntam sosirea pe lume…

- Ce nu face o mama pentru copilului ei? Mai ales ca se-ntampla ca mama in cauza sa fie faimoasa, bogata și lipsita de ocupație! Kim se pregatește de venirea pe lume a celui de-al treilea copil al ei și-al rapperului Kanye West. Kim Kardashian este nerabdatoare pentru venirea pe lume a celui de-al treilea…

- Oana Zavoranu a dezvaluit cat de dotat e soțul ei, in cadrul unei emisiuni tv. Bruneta a renunțat la inhibiții și a spus-o in fața tuturor. „E dotat pentru ce imi trebuie mie. Vorbesc in totala cunoștința de cauza. Este și tandru. Eu poate nu vreau in fiecare seara. Sunt de parere ca barbatul trebuie…

- Artista de muzica populara, Silvana Riciu, la un pas de divorț. Vedeta a recunoscut ca sta cu soțul ei doar de dragul copiilor și ca de ceva timp, fiecare are viața lui, pe plan personal. Silvana Riciu nu mai poarta nici verigheta și marturisește sincer ca anul 2018 ar putea sa o aștepte cu un divorț.…

- O jucarie Disney, casti Apple, carduri cadou Netflix si Amazon si sosete Adidas dar si actiuni la celebrele branduri in valoare de 200.000 de dolari sunt cadourile de Craciun pe care rapperul american Kanye West le-a cumparat pentru sotia sa, Kim Kardashian, potrivit nme.com."Printre cadourile…