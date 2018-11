Greșeala prin care o firmă și-a recompensat angajații cu câte 30.000 de euro Problema este ca inainte ca directiunea sa apuce sa clarifice ca a fost vorba despre o eroare de contabilitate, multi s-au apucat sa cheltuiasca banii, cu frenezie. Chiar si cei care nu s-au atins de ei, nu prea vor sa-i dea inapoi, scrie ProTV. O otelarie din Charleroi, Belgia, a vrut sa le vireze angajatilor cate o prima de 100 de euro, pe langa salariul de 1.600 de euro. Dintr-o greseala de pomina insa, toti cei 230 de muncitori s-au pomenit cu 30.000 de euro, fiecare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

