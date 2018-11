Obișnuiești sa butonezi telefonul in pat, inainte de culcare? Mare geșeala! Studiile arata ca acest obicei este mai periculos decat credem. Duce la apariția durerilor de cap, a insomniilor si chiar a depresiei. Opt din zece romani folosesc telefonul inainte de a adormi! Totuși te-ai intrebat vreodata ce se intampla in corpul tau atunci cand faci asta? Specialiștii trag un semnal de alarma: laptopul, televizorul sau smartphone-ul nu au ce cauta in dormitorul nostru daca vrem sa avem un somn odihnitor. Lumina albastra emisa de ecran este cea care nu ne lasa trupul sa se odihneasca. Din pacate, romanii…