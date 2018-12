Stiri pe aceeasi tema

- Conform presei, care citeaza Biroul Procurorului Public, Tribunalul din Pavas a prelungit masura arestrului preventiv pentru cele doua, aflate in detentie din 3 octombrie. In 17 noiembrie, instanta constitutionala din Costa Rica le-a respins Elenei Udrea si Alinei Bica cererile de eliberare. Ambele…

- In mod nesperat, Curtea Constitutionala le-a intins o mana de ajutor atunci cand a decis ca toate completurile de 5 judecatori, inclusiv cele care i-au condamnat definitiv, sunt compuse ilegal. Iar motivarea facuta publica joi obliga instanta suprema sa rejudece procesele celor care nu au primit…

- Mircea Draghici, nominalizat pentru funcția de ministru al transporturilor, apare in doua dosare penale de la Parchetul General. Procurorii nu au facut insa publica calitatea acestuia, dar unul din cele doua dosare penale a fost deschis dupa ce in presa au fost publicate informatii potrivit carora trezorierul…

- ”1. Referitor la informațiile aparute in presa cu privire la un presupus dosar penal deschis pe numele meu la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, precizez ca pana in prezent nu am fost informat oficial și nu am cunoștința despre existența unei astfel de anchete. 2. In…

- Alina Bica a atacat pe cale extraordinara hotararea de condamnare la patru ani de inchisoare, care a dus la arestarea ei in Costa Rica, alaturi de fostul ministru al turismului Elena Udrea. Fosta șefa a DIICOT a depus joi la Inalta Curte de Casație și Justiție o contestație in anulare impotriva sentinței.…

- Alina Bica, fosta sefa a DIICOT, arestata in Costa Rica, contesta condamnarea definitiva in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori.Bica a depus la ICCJ o contestatie in anulare impotriva sentintei, urmand ca instanta suprema sa stabileasca un termen. Contestatia a fost…

- Dosarul "Referendumul", in care Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, a ajuns la CEDO. "Este dreptul oricarei persoane care considera ca i s au incalcat unele drepturi fundamentale sa se adreseze Curtii Europene a Drepturilor Omului. Cu ocazia aceasta, vom…

- Adelin Vlai, avocatul din Arad condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice, dar care are o condamnare in prima instanta si pentru uz de fals si trafic de influenta, a primit o noua sentinta, de aceasta data de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In luna mai a acestui…