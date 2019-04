Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au transmis mesaje dupa incendiul devastator care a mistuit catedrala Notre-Dame din Paris, unul dintre simbolurile Franței. Incendiul de la Catedrala Notre-Dame a șocat intreaga lume. Numeroase vedete din țara noastra au transmis mesaje dupa dezastrul din Franța.…

- Dupa recentul scandal in care a ieșit la iveala faptul ca date personale ale utilizatorilor de Facebook, care insumeaza 540 de milioane de inregistrari, au fost stocate pe servere publice la care oricine avea acces, cei de la rețeaua de socializare primesc noi critici!

- Parlamentul s-a reunit marti intr-o sedinta comuna solemna, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. Adrian Nastase este unul dintre marii absenti ai sedintei la care mai participa o parte dintre fostii presedinti ai tarii,…

- Adriana Saftoiu a afirmat ca este discutabil și este o greșeala atunci când din jurnalist devii candidat pe un loc eligibil la europarlamentare, referindu-se la Rareș Bogdan, care deschide lista PNL, și la Carmen Avram care este pe locul al doilea la alegerile europene pe lista PSD, potriivt Mediafax.…

- Barbatul a fost internat la Spitalul Universitar din Leicester, Marea Britanie, pentru o intervenție chirurgicala la vezica urinara, dar a ajuns sa fie circumcis dupa ce fișa lui medicala a fost incurcata cu cea a altui pacient. La același spital au avut loc mai multe erori medicale, potrivit unui…

- Facebook isi recunoaste greseala. Un oficial al companiei admite ca transmisiunea in direct a atacatorului din Noua Zeelanda a fost privita de circa patru mii de ori inainte de a fi stearsa. Asta desi filmarea de 17 minute a fost urmarita initial de mai putin de 200 de persoane.

- Baimarenii se arata tot mai nemultumiti de taierea arborilor ornamentali din diferite zone ale orasului. O tanara care locuieste in urbea noastra a postat pe pagina sa de Facebook un text prin care ii arata cu degetul pe cei care “i-au furat primavara si toamna din fata casei”. Mai exact, este vorba…

- Mare zarva, saptamana trecuta, pentru BMW-ul unui oradean dat disparut din fata blocului si gasit cateva zile mai tarziu la un hot de masini din Timisoara. The post Furt din greseala: Hotul din Timisoara a confundat, in Oradea, BMW-ul pe care trebuia sa-l fure appeared first on Renasterea banateana…