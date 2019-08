Greseala fatala a Alexandrei Macesanu! Asa cum am spus din prima zi, Alexandra a fost rapita de o retea criminala care produce “carne vie”, sub 18 ani, atit pentru piata interna cit si pentru piata europeana ! Aceasta retea criminala este coordonata de la Bucuresti, de la cel mai inalt nivel si actioneaza, in special, in judetele sarace ale Romaniei ! Minorele si minorii sint cautati pe Facebook sau Instagram, apoi copiii sint filati si killeri precum Dinca sint trimisi sa ii rapeasca ! Copiii sint violati in grup, de niste animale, sint filmati si apoi sint santajati emotional ! Din pacate, de rusine, multi copii ramin in reteaua… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

Stiri pe aceeasi tema

- Fragmentele osoase si dentare identificate in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data de 27 iulie la locuinta lui Dinca Gheorghe apartin Alexandrei Macesanu. Este concluzia expertizei ADN pe care medicii legisti de la IML au finalizat-o vineri seara tarziu. La scurt timp, unchiul fetei, Alexaxandru…

- Nuami Dinescu se afla printre vedetele care au reacționat pe contul de socializare, in urma crimelor cutremuratoare petrecute la Caracal. Actrița este revoltata de ceea ce s-a intamplat și marturisește ca daca se afla in Capitala, ar fi ieșit cu siguranța in strada la protest, unde duminica seara s-au…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a atenționat politicienii sa nu profite de drama familiei sale, care a indignat o țara intreaga, pentru a-și face imagine. „Sa nu indrazneasca sa se urce pe Alexandra, pe cadavrul ei, pentru ca ma urc eu cu picioarele pe ei” a spus Cumpanașu. Unchiul…

- Ambasada Suediei la București a reacționat pe Facebook, dupa ce faimosul dj suedez Salvatore Ganacci a mixat la Neversea maneaua „Așa trec zilele mele”, a lui Adrian Minune. "Așa sunt zilele mele,Una buna,Zece in care nu ii desconsider pe ceilalți in funcție de cine sunt...", se arata in mesaj.Citește…

- Facebook a anuntat, la începutul zilei de joi, ca este din nou operationala 100% dupa o pana majora ce i-a afectat miercuri diferite servicii în lume (Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp).

- Sphera Franchise Group continua expansiunea in strainatate si anunta deschiderea celei de-a treia locatii din acest an, in orasul Bolzano, din Italia. Francizorul roman, prezent pe piața locala de peste 20 de ani, detine in prezent 77 de restaurante KFC in principalele orase ale tarii, iar din 2017…

- O noua aplicatie social media bazata pe video-uri scurte, produse special pentru platforma, isi face tot mai mult loc intre gigantii Google si Facebook - care domina acum consumul social media video la tineri si foarte tineri prin Youtube, respectiv Instagram.

- Din trimestrul al treilea al anului trecut, KFC Romania a luat decizia de a introduce binecunoscutul sos cu usturoi pe piața de retail. Strategia de business a avut in vedere expunerea produsului catre publicul larg, prin realizarea unor colaborari pe termen lung cu marii jucatori din retail, la nivel…