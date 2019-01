Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, la Antena 3, ca este necesara adoptarea unei ordonante de urgenta pentru contestarea in anulare a sentintelor definitive date de completurile de 5 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in perioada 2014-2018. Ea a spus ca…

- Tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor completurilor de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pentru anul 2019 au loc, joi, de la ora 10.00, in sedinta publica.Citește și: Rareș Bogdan, comentariu exploziv: Cum a aparut Tudorel Toader? Tragerile la…

- Venirea sarbatorilor da peste cap termenul pentru luarea in calcul a acestei acțiuni disciplinare. "Cei de la Inspecția judiciara au finalizat acel raport, l-au trimis la CSM, catre secția de judecatori, acum, insa, vin sarbatorile și cu siguranța ca nu o sa se intample mai nimic. Se va da…

- Steluța Cataniciu acuza faptul ca decizia de condamnare in prima instanța a Andreei Cosma nu ar fi dreapta. Mai mult, a susținut la Sinteza Zilei, de la Antena 3, ca unul dintre motive a fost discreditarea. "Ma gandeam care ar fi motivele care o determina și pe ea și pe unii din țara asta…

- Avand in vedere știrile vehiculate in presa privind faptul ca ieri, 28 noiembrie 2018, judecatorul Curții Constituționale Livia Stanciu, fost Președinte al Inaltei Curți de Casație și Justiție, „a fost data afara de la INM”, precizam ca, potrivit Statutului personalului de instruire al INM, pentru…

- In cea de-a doua zi a vizitei sale in Bucuresti, Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, Protectia Consumatorului si Egalitate de Gen, are trecute pe agenda intalniri cu inalti oficiali autohtoni. Una dintre aceste intalniri este in plina desfasurare in momentul de fata – si anume cea cu presedintele…