Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat din nou ca va impune taxe suplimentare la importuri din China in valoare de 267 de miliarde de dolari, sugerand ca Beijingul nu este pregatit sa ajunga la o intelegere comerciala cu Washingtonul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca ''incearca sa influenteze'' alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat ''represalii'' la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a

- Ford nu va muta productia crossover-ului Focus Active din China in SUA, chiar daca presedintele Donald Trump sustine ca tarifele vamale la importurile chineze determina Ford sa-si fabrice noul model in America, transmite AP. Citând noile tarife vamale introduse de administraţia Trump, Ford…

- Beijingul a denunțat ieri logica logica "iresponsabila și absurda" a Statelor Unite in legatura cu Coreea de Nord, dupa acuzațiile lui Donald Trump precum ca Beijingul ar complica aceasta ecuație strategica. "Mulți oameni ca mine cred ca, prin logica lor iresponsabila și absurda, Statele Unite nu fac…

- Circa 279 de produse sunt vizate, a precizat ministerul, intr-un comunicat, afirmand ca raspunde astfel "practicilor comerciale neloiale ale Chinei, precum transferurile fortate de tehnologie si de drepturi de proprietate intelectuala".Administratia Trump acuza Beijingul ca "priveaza companiile…

- SUA vor aplica de la 23 august taxe vamale de 25% pe un total de 50 de miliarde de produse chinezesti, in valoare de 16 mld. dolari, a anuntat marti reprezentantul american pentru comert, relateaza AFP. Washingtonul aplică deja taxe vamale în acest cuantum de la 6 iulie pe importuri din China…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are in vedere introducerea unei taxe de 25% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, scrie marti cotidianul Washington Post, preluat de AFP. Pana acum, in conflictul comercial chino-american, liderul de la Casa Alba mentionase…

- Beijingul a indemnat marti Washingtonul sa impiedice tranzitul prin Statele Unite a presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen, care urmeaza sa faca escala luna viitoare in drum spre America Latina, o perspectiva care-i infurie pe chinezi, relateaza AFP.