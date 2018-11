Greenfield. Daniel Tudorache, aviz important - video „Pe 1 noiembrie mai trebuie sa obținem o hartie, un aviz de la Mediu. Am vorbit cu directorul Aldea personal miercuri. Era in concediu și spunea ca maine (n.r. ieri) ne va da acea hartie. Cu acel aviz vom merge la Romsilva și sper ca saptamana viitoare sa putem deschide acel drum. Este un drum de 300 de metri prin padure care va trebui asfaltat in primavara, dar il vom deschide saptamana viitoare. Va fi asfaltat de catre Primaria Sectorului 1", a declarat Daniel Tudorache. „Din cauza hartiilor (...) Noi speram ca la 1 septembrie sa-i dam drumul, dar vedeți ca oamenii parca lucreaza in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

