- Lungmetrajul "Green Book", cu Viggo Mortensen, regizat de Peter Farrelly, a fost desemnat cel mai bun film al anului 2018 de prestigioasa asociatie newyorkeza National Board of Review (NBR), informeaza Variety, potrivit Mediafax.Premiile oferite de National Board of Review, o asociatie ce…

- Cantareata americana Ariana Grande a fost desemnata de Billboard femeia anului 2018, iar distinctia ii va fi acordata pe 6 decembrie, in cadrul unei gale ce va avea loc la New York, informeaza News.ro.Este pentru al 13-lea an cand Billboard organizeaza dineul Women in Music si gala de premiere.…

- „A Star Is Born”, indelung asteptata productie cinematografica regizata de Bradley Cooper, va avea premiera pe 17 octombrie 2018. Filmul este o compozitie originala, care isi creeaza naratiunea pe baza chimiei incredibile dintre personaje, o tanara actrita si cantareata – al carei rol va fi interpretat…

- Rolul jucat de Lady Gaga in filmul "A Star Is Born", in care vedeta americana interpreteaza o cantareata aspiranta, care reuseste in cele din urma sa aiba succes, pare sa fie modelat dupa propria ascensiune spre celebritate, insa renumita artista pop afirma ca aceasta teorie nu este deloc adevarata,…

- Robert Redford a declarat pentru Variety ca afirmatia facut in luna august - potrivit careia se retrage din actorie - a fost o greseala si a precizat ca daca va face acest lucru il va face discret, pentru ca astfel de anunturi atrag atentia „in directia gresita”, informeaza news.ro.Actorul…

- Lady Gaga (32 de ani) si Bradley Cooper (43 de ani) au uimit cu interpretarile avute in „A Star Is Born“, pe care criticii il considera unul dintre cele mai bune filme ale anului. Prezenta la Festivalul International de Film din Toronto (TIFF), cantareata a fost emotionata pana la lacrimi in momentul…

Pelicula "A Star Is Born" este un remake al filmului din 1976 cu Barbra Streisand si Kris Kristofferson. Bradley Cooper este actorul principal…