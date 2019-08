GRECO critică Ungaria pentru măsurile insuficiente în lupta împotriva corupţiei parlamentarilor şi magistraţilor Actiunile derulate de autoritatile ungare pentru a lupta impotriva coruptiei parlamentarilor si magistratilor sunt in continuare "necorespunzatoare", a avertizat Consiliul Europei, intr-un raport extrem de critic al organismului sau specializat, facut public joi, potrivit AFP. In raport, Grupul statelor impotriva coruptiei (GRECO) subliniaza ca numai cinci dintre cele 18 recomandari pe care le-a formulat acum patru ani pe aceasta tema au fost puse in aplicare in mod satisfacator si a insistat asupra "necesitatii de a lua masuri energice in vederea obtinerii unor progrese concrete cat mai repede… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

