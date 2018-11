Grecia, zguduită de un nou cutremur Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe Richter a fost resimțit in sudul Greciei, in apropierea insulei Zakynthos. Seismul s-a produs la ora locala 4.33 conform site-ul greekreporter.com. Cutremurul a avut loc la o saptamana dupa cel de 6,4 grade pe Richter care a lovit intreaga regiune. In urma celor doua seisme nu au fost constatate pagube sau victime. Citește și Cutremur puternic in Grecia Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un cutremur puternic s-a produs in apropiere de insula Zakynthos, marți seara. Seismul a avut o magnitudine de 5,7 grade și a fost resimțit și in Italia. Seismul s-a produs la ora locala 17.12 minute, in Marea Ionica, sud-vestul Greciei, apropiere de insula Zakynthos, la o adancime de 10 kilometri,…

- Cutremur de 5,7 grade a avut loc marti la ora 17.12 (17.12, ora Romaniei) in Marea Ionica, in apropierea Insulei Zakynthos, la adancimea de doar 10 kilometri. Cutremurul a fost simtit puternic in sud-vestul Greciei, dar si in sudul Italiei, in regiunile Puglia, Calabria si Sicilia. Nu…

- Un nou cutremur de suprafata, cu magnitudinea de 5,7 grade, s-a produs marti dupa-amiaza in sudul Greciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS), miscarea telurica fiind resimtita puternic inclusiv in Italia.Seismul de 5,7 grade a avut loc marti la ora 17.12 (17.12, ora Romaniei)…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs marti dimineata in Grecia, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), la doar cateva zile dupa cutremurul de 6,4 care a avut epicentrul in largul Marii Mediterane, in apropierea insulei Zakynthos, ...

- Romania s-a zguduit serios in noaptea dintre sambata spre duminica, atunci cand un cutremur de 5,8 grade pe scara Richter i-a trezit din somn pe oameni, in jurul orei 3:38. Seismul a avut loc in județul Buzau și a fost resimțit in București, dar și in Republica Moldova și Bulgaria.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul a avut loc vineri (26 octombrie), la ora locala 01.54 la adancimea de 14 kilometri. …

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS), citeaza mediafax.ro.

- Cutremur de 5,2 grade pe Richter. Autoritatile sunt in ALERTA! Un cutremur de pamant cu magnitudinea 5,2 inclus de Observatorul de Geodinamica din Atena in categoria seismelor puternice, s-a produs joi in largul regiunii Peloponez din sudul Greciei, fara sa faca victime, potrivit primelor informatii…